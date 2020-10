Nå kan det bli brutalt

OM FOTBALL: Martin Ødegaards dom var ærlig og hard etter sliteseieren. Lars Lagerbäck vet at Norge står foran en knalltøff vinter.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Martin Ødegaard og Norge klarte ikke å følge opp den sterke seieren over Romania. Foto: Vegard Wivestad Grøtt, Bildbyrån

ULLEVAAL STADION: «Ohhh», stønnet Lars Lagerbäck da han steg ned fra det litt for høye podiet. Han hadde akkurat oppsummert en intens landslagsuke foran pressen. Steget ned til gulvet var akkurat litt for langt.

Kanskje var det en passende oppsummering på disse oktoberdagene. Landslagsfeberen skulle herje fedrelandet som en pandemi nå. Fotball-Norge ser i stedet ut til å ha utviklet flokkimmunitet mot mesterskap på herresiden. Blir det feber nå, er det bare kroppens reaksjon på 90 iskalde minutter mot Nord-Irland.

For selv om det ble to seire på tre kamper, overskygger det ene tapet fortsatt alt det andre. Du merket det på Lagerbäck. Han sa det selv også. Han kjenner det med en gang han blir minnet på EM-sjansen som røk mot Serbia. «Det var så tråkigt», sa svensken om den svakere prestasjonen.

Gruppeseieren i Nations League er Norges med seire mot Romania og Østerrike i november. Sammenlignet med det som kunne blitt en avgjørende play off-finale neste måned, blir det imidlertid en fattig trøst.

Les også Joshua King om klubbfremtiden: – De verste to månedene i livet mitt

Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Dritkjedelig

Kampen mot Nord-Irland viste hva som er dette lagets store utfordring.

– Skal vi hamle opp mot ordentlig gode lag og komme oss til mesterskap, må vi opp mange hakk, var Martin Ødegaards ærlige og harde dom etter 1–0-gevinsten. Da hadde Real Madrid-spilleren allerede stemplet kampen som langt fra god nok og svak.

Han og resten av laget vet at prestasjonene må stabilisere seg på et mye høyere nivå hvis drømmen om mesterskap skal bli en realitet. Ikke minst drømmen om et VM, hvor bare 13 europeiske lag slipper til. Da må bunnivået heves betraktelig. Prestasjonen holdt til en knepen seier over laget Norge slo 5–1 i september.

Nå måtte et selvmål til for å skille lagene. Ødegaard vet at mange lag ville hatt små problemer slik de røde draktene spilte onsdag.

Erling Braut Haaland fikk sitt første hat trick for Norge søndag. Tre dager senere var opplevelsen langt fra den samme.

– Det var dritkjedelig i dag, sa jærbuen etter dysten mot nordirene.

Les også Norge-børsen: Én spiller ga klar beskjed: «Denne plassen er min!»

Nord-Irlands Stuart Dallas setter ballen i eget mål bak keeper Trevor Carson og Norges Erling Braut Haaland jubler. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Kamper tett som hagl

«Tråkigt» er også kampprogrammet fremover. Lagerbäck sier rett ut at tre kamper på syv dager ikke er forsvarlig. Belastningen blir for stor på spillerne.

Nå ser også novembersamlingen ut til å få tre kamper. Norges Fotballforbund har en forpliktelse til å levere et visst antall TV-kamper i år.

TV 2 skriver at Israel derfor kommer til Ullevaal 12. november. En treningskamp uten noen som helst betydning, var nok ikke det Lagerbäck ønsket seg nå. I verste fall drukner også Norges VM-sjanser i et overfylt kampprogram.

Gruppeseier i Nations League kan vise seg å bli helt nødvendig for en ekstrasjanse til å ta seg til mesterskapet i Qatar advent 2022. Det er vanskelig å se hvordan Lagerbäck skal få tid til ordinære treninger inn mot de vanskelige bortekampene i Bucuresti og Wien.

Kjedelig transportetappe?

Det er ikke bare i høst kampprogrammet er tettpakket. Det er det også når den ordinære VM-kvalifiseringen starter i mars.

Nok en gang blir det tre kamper på syv dager. Kun gruppevinneren går direkte til VM. Toeren må spille en knalltøff play off hvor kun ett av fire lag får Qatar-tur. Norge ligger an til å bli tredjeseedet når kvalikgruppene trekkes i desember.

Med en svak uttelling i mars – en måned norske landslag har et anstrengt forhold til – kan VM-kvaliken i realiteten være over allerede før påske.

– Skulle vi få en dårlig start, er det en lang transportetappe som gjenstår. Det kan bli veldig brutalt, sa Lagerbäck onsdag.

Fakta Norges høsten 2020 Norge-Østerrike 1–2 (Nations League) Nord-Irland-Norge 1–5 (NL) Norge-Serbia 1–2 (EM-play off) Norge-Romania 4–0 (NL) Norge-Nord-Irland 1–0 (NL) 15. nov: Romania-Norge (NL) 18. nov: Østerrike-Norge (NL) Les mer