Frida Karlsson trekker seg fra Tour de Ski

Frida Karlsson har slitt med formen i Tour de Ski og det internasjonale skiforbundet (FIS) melder nå at hun hopper av konkurransen.

Foto: Gian Ehrenzeller / Keystone

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Det skriver de i en melding sendt til redaksjonene på WhatsApp.

– Frida Karlsson kan dessverre ikke fortsette årets Tour de Ski. Hun kan i hennes nåværende forfatning ikke komme helt på sitt vante nivå, og for å ikke å risikere resten av sesongen er det klokest å avbryte konkurransen, sier Anders Byström, langrennssjef for det svenske landslaget, og legger til at avgjørelsen er tatt i samråd med trenerteamet og det medisinske apparatet.

Karlsson har vært frustrert over en lengre periode i Mellom-Europa og sa etter fredagens renn at kroppen ikke fungerer optimalt. Deriblant sliter hun med smerter i korsryggen etter en skade hun pådro seg i innledningen av etapperennet.

Skaden oppstod da hun skulle gjøre «chins», en styrkeøvelse hvor han man løfter opp kroppen fra gulvet, gjerne ved å bruke en stang. Karlsson brukte dørkarmen på hotellet fremfor en stang, og skadet seg da dørkarmen løsnet.

Karlsson skadet setemuskelen og benet og har endt på 9., 13. og 11. plass i de tre distanserennene som har blitt gått siden det. Det var i utgangspunktet forventet at Karlsson ville koble et grep om sammenlagtseieren i rennene, men hun har istedenfor tapt mye tid til Jessie Diggins og var ett minutt og 42 sekunder bak amerikaneren etter fredagens renn.

– Det er femti/femti om jeg starter sprinten, sa Karlsson til Aftonbladet etter fredagens 10 kilometer fellesstart i klassisk stil.

Nå har hun altså bestemt seg for at hun ikke går de to avsluttende rennene i Tour de Ski. Etter lørdagens sprint skal konkurransen avsluttes opp monsterbakken i Val di Fiemme søndag.

Sprintfinalene lørdag begynner fra klokken 13.05.

Publisert Publisert: 9. januar 2021 09:51 Oppdatert: 9. januar 2021 10:15

