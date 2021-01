Delaveris høyaktuell for Norge-retur: – Vil være et sted jeg får spille

Filip Møller Delaveris (20) kan være på vei tilbake til hjemlandet.

FØR DET SMALT: Filip Møller Delaveris omfavnes av Dag-Eilev Fagermo etter scoring mot Sarpsborg i september 2019. Kort tid senere havnet spilleren og hans agent Morten Wivestad i konflikt med den daværende Odd-treneren og klubbledelsen. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Oppholdet i nederlandske Vitesse har ikke vært lett for den norske kantspilleren: To minutters spilletid mot ADO Den Haag i oktober er det eneste unggutten har fått for førstelaget siden han forlot Odd i slutten av januar i fjor.

– Jeg var skadet da jeg kom til Vitesse. Det visste klubben, sier Delaveris, som var en av åpenbaringene i Eliteserien på høsten i 2019.

Han forteller at den første tiden i klubben handlet om å trene seg opp etter skade mens han siktet seg inn på sesongoppkjøringen i sommer.

– Jeg fikk veldig god oppfølging og spilte i treningskamper, men så fikk jeg et tilbakefall rett før sesongstart. Det har lugget litt siden det, sier 20-åringen, som de siste ukene har vært tilbake i trening og nærmer seg «fin form».

Det er ikke bare skader som har stått i veien for Delaveris’ utfoldelse i Vitesse. I sommer kom tyske Thomas Letsch inn som ny manager etter nederlandske Edward Sturing.

Det innebar en stilendring som ikke spilet i nordmannens fordel: Sturing stilte opp laget i 4–3–3, 4–2–3–1 eller 4–4–2 – formasjoner med to kantspillere. Letsch har derimot innført en 5–3–2-formasjon der venstrekant Delaveris egentlig ikke har noen naturlig plass.

– Isteden har jeg vært aktuell for en av de offensive midtbaneposisjonene. Det har vært veldig god læring for videre utvikling, blant annet med mye spill i trange rom. Det er litt annerledes fra kantposisjonen jeg er vant med, men det var en kul utfordring, sier Delaveris.

Men det sier seg selv at en tilværelse langt unna jevnlig førstelagsspill – og attpåtil ute av naturlig posisjon – ikke er en bærekraftig løsning for talentet.

VG er kjent med at en håndfull klubber i Eliteserien følger Delaveris’ situasjon med stor interesse, og at en overgang hjem til Norge er høyaktuelt de neste ukene. Klubber i Allsvenskan skal også være interessert.

– Jeg trives veldig godt sosialt, selv om coronaen har gjort det vanskeligere. Det er ikke det som er problemet. Det som er viktig for meg, er å spille kamper. Jeg vil være et sted jeg får spille, sier Delaveris, som ikke vil gå med på at han er langt unna et mulig gjennombrudd i Nederland:

– Jeg vet at jeg har vært veldig nærme laget. Det er ikke et umulig steg når jeg er i ordentlig form, som jeg er på vei til nå. Men jeg må finne den beste løsningen, om det er her eller i en annen klubb.

– Ser du for deg å komme tilbake til Norge nå?

– Det er interesse, men jeg har ikke oversikt over noe konkret. jeg holder alle muligheter åpne. Vi får se hva klubben og støtteapparatet mitt sier, sier Delaveris.

