Omdiskutert sovjetisk OL-helt er død

Den sovjetiske kastkjempen Tamara Press er død, 83 år gammel.

OL-MESTER: Tamara Press i aksjon under OL i 1964, da hun tok gull i to kastøvelser. Foto: UPI / PRESSENS BILD

I 1964-OL i Roma tok hun gull i kulestøt og sølv i diskos. Fire år senere, i Tokyo i 1964, ble hun olympisk mester i begge øvelsene.

Det er det russiske sportsministeriet som opplyser om dødsfallet på sine nettsider. Det oppgis ikke noen dødsårsak.

Sammen med sin yngre søster Irina var hun dominerende i kastøvelsene på begynnelsen av 1960-tallet.

Brått forsvant imidlertid søstrene fra arenaen. I Vesten ble det snakket mye om søstrene Press virkelig var kvinner. De ga seg rett før kjønnstest ble obligatorisk i friidrett.

I 2015 sa en av deres samtidig på det sovjetiske landslaget, Galina Zybina, til Sport Ekspress:

– Hermafroditter ble tatt ut til landslaget. Vi visste det, hevdet Zybina, som også var kulestøter.

Hermafroditt er et levende vesen som har både mannlige og kvinnelige kjønnsorganer.

Zybina hevdet i intervjuet at Press-søstrene hadde «mannlig muskulatur». Hun avslører også at hun var med på å skrive et brev til sentralkomiteen og fortalte om det.

– Vi ble da alle innkalt på teppet til sportskomiteen. Press sa at «jeg er normal», og jeg svarte at «det kommer medisinen til å finne ut av». Jeg sa også til henne at det ikke var hennes skyld at hun var født på den måten, sa Zybina i intervjuet.

Tamara Press var i sin tid medlem av kommunistpartiet i Sovjetunionen og var også tildelt Lenin-ordenen.

Publisert Publisert: 26. april 2021 23:09