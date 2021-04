Utvider landslaget foran OL-sesongen: – Ville betydd veldig mye å bli tatt ut

Alpinlandslaget skal tas ut i slutten av april, og skiforbundet er klare for å utvide laget igjen etter fjorårets kutt.

STOR GLEDE: Henrik Røa er svært glad for at alpinlandslaget åpner for å ta inn flere løpere neste sesong. Foto: Torstein Bøe, NTB

– Vi ser for oss at det blir flere løpere og at spesielt rekrutt-nivået som ble kuttet i fjor, må vi få et opplegg på igjen, sier sportssjef Claus Ryste til VG.

Foran forrige sesong kuttet alpinlandslaget fem løpere grunnet økonomiske problemer de fikk som følge av pandemien. I år kan sportsjefen bekrefte at de skal øke antall landslagsløpere igjen.

– Fjoråret var spesielt på grunn av store tap til corona. Vi er ikke i den situasjonen nå. Vi er litt sånn før uttak nå, men det blir ikke sånn som i fjor med innstramminger, sier Ryste.

Han forteller at det blir satt opp et rekruttlag igjen og at det blir en økning av verdenscupløpere også.

– Henrik Røa er vel den som er nærmest å komme inn på laget?

– Henrik Røa har gjort strålende ting denne sesongen, så han er langt oppe på listene, innrømmer Ryste.

VG kontaktet landslagstrener Steve Skavik for å høre hvem han ønsker å ta opp på verdenscuplaget sitt.

– Vi skal ikke utvide noe mer på verdenscuplaget, utenom Røa, svarer Skavik.

– Så Henrik Røa er tatt ut på laget alt?

– Hehe, nei. Vi skal ta ut laget om en ukes tid. Men han ligger jo veldig godt an. Det ser ut som vi bare tar Røa inn, svarer landslagstreneren.

Heming-gutten kom som et stjerneskudd ut av intet denne sesongen. Han står utenfor landslaget, men kvalifiserte seg til både verdenscup og VM gjennom fantastisk skikjøring.

– Det er nok mange utenlandske nasjoner som lurer på hvordan det er mulig at vi får frem flere norske løpere, uten ha forbundsopplegg for dem, sier Skavik.

– Hva kan vi forvente av Røa om han får en full sesong med landslaget?

– Det er vanskelig å si, normalt tenker man at det skal gå mye bedre, men han tok et enormt steg i år. I fart tar det litt lenger tid også, så hvis han leverer på samme nivå til neste år er det veldig bra, sier Skavik.

Røa fikk sitt beste resultat i VM-utforen, hvor kan kom på 10. plass kun 1.10 bak østerrikske Vincent Kriechmayr som tok gullet.

– Det ville betydd veldig mye å bli tatt ut på landslaget. Det er en situasjon og en gruppe som jeg har hatt ønske å bli en del av. Det er det mange alpinister jobber mot. Det er også der man har best forutsetninger for å bli bedre. Det å lære av Kjetil (Jansrud), Aleksander (Aamodt Kilde) og Adrian (Smiseth Sejersted) gleder jeg meg veldig til, sier Røa til VG.

