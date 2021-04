Thorstvedt om Mourinho-sparkingen: – Ganske merkelig

Tidligere Tottenham-keeper Erik Thorstvedt ble overrasket over tidspunktet på klubbens avskjed med José Mourinho. Han tviler på at Mourinho får lede et engelsk topplag igjen.

PAKKET SAKENE: José Mourinho pakker tingene sine ut etter at han måtte forlate Tottenham-jobben. Foto: TOBY MELVILLE / X90004

– Jeg synes det var et veldig overraskende tidspunkt. Seks dager før en cupfinale ganske mye om hvor ille de synes det er, sier Thorstvedt.

Planene om Super League, hvor Tottenham er en av tolv klubber, stjal det meste av fotballfans’ oppmerksomhet mandag. Men Tottenhams farvel til Mourinho – kun seks dager før ligacupfinalen mot Manchester City – overrasket flere.

– At det kommer så tett på finalen, sier mye om hvordan stemningen var internt. Det var et ganske merkelig valg, sier Thorstvedt.

Tottenham bekreftet tirsdag at 29 år gamle Ryan Mason leder London-klubben ut sesongen.

Mourinho virket å ta sparkingen med godt humør:

På få år har Mourinho nå fått fyken i Chelsea, Manchester United og Tottenham. Thorstvedt tviler på at portugiseren kommer tilbake i en toppklubb i England med det første.

– Tottenham var i utgangspunktet et steg ned for Mourinho. Jeg tror han skal et stykke ned på tabellen for å få seg en jobb i England. Italia kan være et bra sted for han å dra, sier Thorstvedt.

Han er vel vitende om at Mourinho har stor stjerne i Inter etter å ha ledet klubben til seriegull, cupgull og Champions League i 2010.

I GODT HUMØR: Mourinho virket ikke å ha problemer med at pressen fulgte han mandag. Foto: TOBY MELVILLE / X90004

– Jeg ser ikke for meg at Mourinho kommer tilbake i Premier League. Jeg tror det skipet har seilet av gårde nå, sier Jamie Carragher, Sky Sports-ekspert og tidligere Liverpool-stopper.

Carragher mener også at Tottenham har en mindre sjanse for å slå Manchester City i søndagens finale uten Mourinho.

Derby-manager Wayne Rooney hadde Mourinho som sjef i Manchester United. Engelskmannen sier det er galskap å sparke manageren så tett på en finale.

– Det er merkelig timing uansett. Er det en manager som kan sette opp et lag til å møte Manchester City i en finale, er det Mourinho, mener Rooney ifølge Daily Mail.

Han tror Mourinho vil vise seg på toppnivå igjen.

– José er en fantastisk manager. En av de beste managerne spillet har sett, sier Rooney.

Publisert Publisert: 20. april 2021 11:44