Ishockeystjernene i NHL-laget Vancouver Canucks ønsker ikke å gå på isen for å spille kamper igjen fra lørdag - etter at nær alle ble coronasyke og nå så vidt er friskmeldt.

COVID-19-BETENKT: J.T Miller (t.h) sammen med sin svenske lagkamerat Elias Pettersson under en treningsøkt i januar, før coronaviruset slo ut nesten alle spillerne i deres Vancouver Canucks. Foto: DARRYL DYCK / The Canadian Press

– Jeg synes det er vanvittig. Det handler ikke om ishockey nå. Det dreier seg om vår og våre familiers helse, sier Vancouver Canucks’ NHL-veteran J.T Miller ifølge svenske Aftonbladet.

Miller, som tidligere var lagkamerat med Mats Zuccarello i New York Rangers, understreker at han er en av et lite mindretall i og rundt laget som ikke er blitt rammet av covid-19-smitte. Utbruddet i Vancouver-klubben har vært stort. På det meste har 22 spillere stått på den såkalte «covid-19-listen».

J.T Miller uttalte seg i natt norsk tid via Vancouver Canucks’ Twitter-konto:

Fire personer i støtteapparatet skal også være rammet. Syv spillere hadde i går ifølge kanadiske medier ikke fått klarsignal for å spille kamp igjen.

Vancouver spilte sin siste kamp for tre uker siden. Spillernes egen organisasjon NHLPA har godkjent kampprogrammet som Vancouver-spillerne åpenbart ikke er bekvem med. For noe dager siden uttalte klubbens sportssjef Jim Benning til NHLs egen hjemmeside at «laget er klart».

ZUCCA-LAGKAMERAT: J.T Miller (t.h) spilte sammen med Mats Zuccarello i New York Rangers. Bildet er fra 2015. Foto: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

NHL avlyste forrige sesong 12. mars i fjor. Etter et flere måneders langt opphold arrangerte verdens beste liga sist sommer sitt sluttspill i to såkalte bobler - i Edmonton og Toronto - uten et eneste smittetilfelle. Rett før sesongen 2020/21 skulle starte i januar i år - denne gangen ikke i en hermetisk lukket boble - begynte smittetilfellene å florere.

Seriespillet med planlagte 56 kamper har imidlertid gått sin gang, vel å merke med en rekke utsettelser og et veldig komprimert kampprogram - for å rekke sluttspillstart i begynnelsen av mai måned.

Nå må Vancouver Canucks spille 19 kamper - hjemme og borte - i løpet av de neste 31 dagene. Den første allerede natt til lørdag norsk tid, mot Edmonton Oilers. Og det bare et par uker etter at coronaviruset satte så å si alle spillerne og støtteapparatet ut av spill.

Med noen få unntak, skal alle nå være friskmeldt. Det er den gode nyheten. Den dårlige er at kampprogrammet ifølge spillerne vil være helseskadelig, fordi de fysisk - og mentalt - er i dårlig form. Det gjelder også spillerne som ikke har vært syke, men har måttet sitte i karantene.

– Det er frustrerende. Det snakkes om at sikkerheten skal være høyeste prioritet. Men det som kreves av oss er ikke sikkert. Vi trenger lengre tid til å forberede oss, sier J.T Miller.

Han gjentar og påpeker at han er en av dem som «hadde flaks» og ikke ble smittet.

– Men ikke en gang jeg kjenner meg klar. Jeg har sittet i ro, men lungene mine skriker. Tenk på hvordan det er for spillerne som har vært syke. Vi har en jobb å gjøre. Men jeg skjønner ikke hvordan det kan forventes at vi skal være klar for å spille etter én trening og én «oppvarming» (før første kamp lørdag), sier han.

