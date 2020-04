TV 2 sikret seg Champions League-rettighetene

TV 2 er det nye hjemmet for Champions League fra og med 2021. – Vi slår tilbake, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

TV 2 mistet nylig Premier League-rettighetene. Onsdag bekrefter de at de har sikret seg rettighetene til fotballens gjeveste klubbturnering. F.v.: Kasper Wikestad, Brede Hangeland og Ingrid Halstensen. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

TV 2 har sikret seg rettighetene til å vise alle kampene fra Champions League fra 2021–2024. Det bekrefter kanalen onsdag.

Nent-gruppen, som står bak TV3 og Viasat-kanalene, har hatt de eksklusive rettighetene de siste tre tiårene.

TV 2s sportsredaktør er naturligvis fornøyd med å ha sikret seg rettighetene. Han sier følgende:

– Vi har fått smaken på det og har etter hvert erfaring med Champions League, og da var den store drømmen å sikre seg det alene. Det har man nå klart fra neste rettighetsperiode. Det som har vært veldig moro, kommer til å bli ekstremt moro de neste årene fremover, forteller Vegard Jansen Hagen.

Alle kampene vil bli tilgjengelig på TV 2 Sumo, utvalgte kamper vil fortsette å gå på TV 2 sport 1, og finalen sendes på hovedkanalen TV 2, opplyser TV 2.

Liverpool vant den gjeve klubbturneringen i fjor. Foto: Toby Melville / REUTERS

– Vi slår tilbake

TV 2 har vært hjemmet for Premier League de siste ti årene, men i februar ble det kjent at Nent-gruppen hadde sikret seg rettighetene fra og med 2022/23-sesongen.

Øyvind Alsaker, TV 2s mangeårige fotballkommentator, er svært begeistret over nyheten om at Champions League-rettighetene går til kanalen.

– Det er veldig stas. Det er et flott «comeback» etter å ha mistet Premier League-rettighetene. Vi slår tilbake og tar den andre store fotballrettigheten. Det er imponerende av TV 2, sier han.

Kommentatoren mener rettigheten er helt unik. Han påpeker at turneringen aldri skuffer.

– Det formatet Champions League har nå, der det er dobbeltoppgjør på våren, er det lite som kan måle seg med, forteller han.

TV 2 har de siste årene sendt to Champions League-kamper i uken gjennom sesongen – i samarbeid med Nent. Nå får kanalen rettigheten for seg selv.

– Vi har kost oss med Champions League i halvannen sesong allerede. Vi har hatt mange store opplevelser på kort tid. Det er mye moro og drama å se frem til, sier Alsaker.

Øyvind Alsaker er svært fornøyd med at TV 2 har sikret seg Champions League-rettighetene. Foto: Eivind Senneset / TV 2

Holdt tyst om rettighetene

Tidligere i april ble det kjent at Viasat mister rettighetene. Roar Stokke, som av mange regnes som «lyden av Champions League», var naturligvis skuffet.

– Da Nent hentet Premier League til Norge for første gang, så lå det i kortene at Champions League kunne forsvinne. For meg er det ikke overraskende. Fotball betyr så mye for så mange, og det gjenspeiles av prisene, sa kommentatoren den gangen.

Det ble lenge spekulert på hvem som hadde vunnet budkrigen. Discovery avkreftet tidlig at de hadde sikret seg rettighetene, men TV 2 ønsket ikke å annonsere det – før nå.

– Vi må gi en stor honnør til Viasat for å ha bygget opp interessen for Champions League over mange år. Alle som har jobbet i en stor redaksjon vet at det ikke er kjekt å miste en rettighet som man har investert så mye i over tid, så jeg føler med dem, men det er et rollebytte etter nyheten om Premier League. Slik er det i denne bransjen. Disse rettighetene låner vi, vi eier dem ikke, sier Hagen.