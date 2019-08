Da Aston Villa tapte mot Tottenham lørdag var det Jack Grealish sitt 19. tap på rad i Premier League. Det er rekord, skriver BBC.

At Tottenham skulle vinne åpningskampen hjemme mot nyopprykkede Aston Villa (3-1), var som forventet. Men at Jack Grealish gikk av banen med tap har nesten blitt en selvfølge for 23-åringen.

Nå har midtbanespilleren tapt de 19 siste kampene han har spilt i den øverste divisjonen i England. Det er ifølge BBC ny rekord for Premier League.

Den lange rekken med tap startet 16. mai 2015 da Grealish og Aston Villa tapte 1-6 borte mot Southampton i den nest siste runden i 2014/15-sesongen. Så ble det tap mot Burnley runden etter.

Deretter fulgte en sesong der Birmingham-klubben tapte samtlige 16 kamper Grealish var i aksjon. Det endte med at klubben rykket ned.

Etter tre sesonger i den nest øverste divisjonen er Aston Villa nå tilbake i Premier League. Aston Villa tok ledelsen borte mot Tottenham lørdag, men seieren glapp da hjemmelaget scoret tre ganger de siste tjue minuttene av kampen.