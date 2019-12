Rosenborg klare for Europa etter å ha sendt Ranheim ned

Det ble drama i begge omganger da Rosenborg og Ranheim møttes i siste seriekamp.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Even Hovland ble den store helten da Rosenborg sikret seg medalje og Europa-spill i 2020. Rune Petter Ness

ROSENBORG – RANHEIM 3-2

LERKENDAL: Det var duket for en høydramatisk serieavslutning da Rosenborg og Ranheim barket sammen søndag kveld. Begge lag spilte om hvordan neste sesong skulle bli seende ut. For Rosenborgs del handlet det om bronsemedalje og spill i Europa neste år, mens for Ranheim handlet det om overlevelse i Eliteserien.

Som om ikke rammene rundt kampen var dramatiske nok, klarte begge lag å bidra til ekstra drama. Ranheim tok tidlig ledelsen og la press på Rosenborg, samtidig kjørte FK Haugesund over Odd og ga dermed Rosenborg en hjelpende hånd.

I andre omgang tok det fyr. Even Hovland var overlegen i Ranheim-boksen og to ganger stanget han ballen i mål. Men Ranheims Michael Karlsen ville det annerledes. 14 minutter før slutt la han ballen helt inne ved stolperoten og utlignet for Ranheim. Men det tok bare minutter før Samuel Adegbenro sendte RBK tilbake i ledelsen.

Dermed endte det med nedrykk for Ranheim, mens Rosenborg sikret seg bronsemedalje og er klare for Europaliga-kvalik neste år. Pål André Helland mente det viktigste var at de får mulighet til å spille i Europa i neste sesong.

– Det er egentlig gull eller ingenting, men det viktigste er at vi får muligheten til å kvalifisere oss for Europa, sa Helland til Eurosport etter kampen.

RBK-trener Eirik Horneland mente seieren var svært viktig for å bygge et lag foran neste sesong.

– Redder denne trdjeplassen din stilling i RBK, spurte Eurosports reporter etter kampen.

– Den har vært utsatt i hele år. Den er fremdeles utsatt. Vi må vise en veldig handlekraft og en veldig klasse i måten vi reiser oss til neste år, svarte Horneland.

Pål André Helland brukte ikke lang tid på å vise seg frem. Rune Petter Ness

Ranheim sjokkerte Lerkendal

Kampens første mulighet kom etter ti minutter da Mike Jensen spilte Pål André Helland gjennom på høyresiden. Hemnværingen skar innover og prøvde å finne Alexander Søderlund. RBK-utleide Torbjørn Heggem kom seg først på ballen og fikk klarert.

En spillekåt Pål André Helland fortsatte å vise seg fra høyrekanten. Med en fin finte skar han seg innover i banen og klinket til. Det smalt i stolpen og ballen havnet rett i beina til Adegbenro som ikke klarte å stokke beina. En gedigen sjanse for RBK til å ta en tidlig ledelse.

Det var rene plingfesten på Lerkendal. Mens Ranheim hadde mer enn nok med å forsvare seg mot Rosenborg var det direkte-dekning på storskjermen om hvordan det gikk i de andre kampene. Noe som nok bidro til enda mer nervøsitet hos blåtrøyene.

Men så ut av ingenting smalt det foran André Hansen. Etter litt småspill utenfor 16-meteren til RBK gikk Øyvind Alseth for skuddet. Ballen gikk hardt mot nærmeste hjørnet og André Hansen klarte ikke å hindre den fra å gå i mål. Sisteskansen må nok sette det målet i tabbe-banken.

Ranheim-spillerne kunne slippe jubelen løs da Øyvind Alseth ga dem ledelsen. Rune Petter Ness

Store sjanser til begge lag

Halvtimen var spilt da kommunikasjonen sviktet i bakre rekker hos Ranheim. Even Hovland nølte ikke da Ranheim-forsvarerne ikke bestemte seg for hvem som skulle ta ballen og sogningen klinket til. En god redning fra Even Barli hindret RBK i å utligne.

På den påfølgende corneren steg Gustav Valsvik til værs og stanget ballen mot mål. Denne gangen var det Bakenga som fikk reddet på streken. Like etter var Bakenga fryktelig nære å doble ledelsen i motsatt boks. Spissen flikket ballen med seg forbi både Valsvik og Hovland. Alene med Hansen skjøt han flere meter over mål.

Den første omgangen var preget av to lag som ville angripe. Ranheim lyktes best i det og kunne gå til pause med foreløpig kvalikplass. På grunn av at snøen la seg på Alfheim i Tromsø måtte lagene som var involvert i nedrykkskampen forlenge pausen med ti minutter, slik at ingen av lagene i andre omgang skulle spille på resultat.

Hovland i fyr og flamme

Ranheim spilte stigespillet på tabellen i starten av den andre omgangen og da Mjøndalen tok ledelsen mot Vålerenga var Ranheim på nedrykksplass. Samtidig tok FK Haugesund ledelsen 3-1 mot Odd og ga Eirik Hornelands RBK en hjelpende hånd. Men Rosenborg slet med å skape de store sjansene på et defensivt solid Ranheim. Det måtte et innlegg til.

Pål André Helland fikk ballen av Alexander Søderlund og la inn mot Even Hovland som var overlegen i luften og stanget inn utligningen. Dermed var lagene like langt.

Even Hovland stanget Rosenborg tilbake i kampen. Rune Petter Ness

Helland fortsatte å være blant Rosenborgs mest synlige spillere. Etter 69 minutter fikk Rosenborg frispark 35 meter fra målet. Supporterne ropte skyt og Helland gjorde som han fikk beskjed om. Med strak vrist klinket han til og ballen strøk stolpen til Barli.

Så var det duket for nok en corner til Rosenborg. Helland la presist inn og nok en gang gikk Even Hovland til værs og stanget inn ledelsen. Men gleden skulle ikke vare lenge.

Kun minuttet senere var det tidligere RBK-spiller Michael Karlsen som var kontant da han fra 10 meter la ballen helt ute ved stolperota. En fin scoring av innbytteren.

Rosenborg tilbake i ledelsen

Rosenborg nektet å gi seg og rullet opp langs venstresiden. Ballen havnet til slutt hos Gjermund Åsen som brystet ballen videre til Samuel Adegbenro. Nigerianeren var kontant i avslutningsøyeblikket og klinket Rosenborg tilbake i ledelsen.

På overtid skaffet Rosenborg seg et straffespark da Mike Jensen ble meid ned. Dansken tok straffen selv, men en strålende redning fra Even Barli hindret RBK i å avgjøre kampen.

Dermed endte det med nedrykk for Ranheim, mens Rosenborg sikret seg bronse og er klare for Europaliga-kvalik i 2020.