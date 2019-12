Hergeirssons svar får håndballforbundet til å juble

Thorir Hergeirsson tar en ny periode som landslagstrener. Håndballforbundet jubler.

Thorir Hergeirsson forlenger kontrakten med Norge. DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

KUMAMOTO, JAPAN: Islendingen har ikke noe imot at meldingen om at han tar en ny fireårsperiode kommer ut. Det sier han på VM-lagenes spillerhotell, der det var pressemøte onsdag morgen japansk tid.

Da var trenere og spillere på tilbudssiden i 30 minutter overfor mediene, før en treningsøkt og endelig litt fritid.

Hergeirsson hadde som vanlig nok å gjøre med å forberede neste kamp mot Angola torsdag. Han er rolig etter VM-åpning med tre seire, som betyr full poengpott. Det kan fort bli gruppespill uten tap.

Hergeirsson elsker dette livet og signaliserte tidlig at han kunne tenke seg å fornye kontrakten, som går ut ved årsskiftet 2020/2021.

Håndballforbundet har vært hissig på å beholde ham, men aldri presset på. Forhandlingene om kontrakt har tatt tid, først og fremst fordi Hergeirsson er så opptatt.

– Det er bare noe småtteri som gjenstår i kontrakten. Vi er bortimot i mål. Jeg er motivert, forklarer islendingen.

Han fortsetter etter at denne OL-perioden er over, som trolig for Norges del avsluttes med deltagelse i Tokyo til sommeren. Laget har foreløpig ikke fått klarsignal.

Fakta Thorir Hergeirsson Født: 27. april 1964 Sivilstand: Gift, tre barn Bosatt: Klepp på Jæren Meritter: Som landslagssjef leder han Norge i det 12. mesterskapet. Hittil er det blitt ti internasjonale medaljer, hvordan tre EM-gull, to VM-gull og ett OL-gull. De svakeste resultatene har vært to 5.-plasser. I M kan det bli en ny medalje.

Det norske laget er blitt vant til sjefen sin, og skal fortsette med ham. Vidar Ruud/NTB scanpix

Kunne ikke fått en bedre trener

President Kåre Geir Lio opplyser like før avreise til VM i Kumamoto onsdag ettermiddag, at det bare er noen småting som gjenstår i kontrakten.

– Det jeg kan si er at vi er veldig fornøyd med at han fortsetter med kvinnelandslaget. Han er verdens mestvinnende trener. Vi er heldige som har ham.

Fire ganger har Hergeirsson blitt kåret til den beste håndballtreneren i verden. Han overtok som sjef etter Marit Breivik i 2009, men hadde jobbet ved siden av henne fra 2001. Før det var han i analyseteamet.

Lio er full av beundring for 55-åringen, som har maktet å holde et høyt nivå på laget sitt, gjennom så mange år.

Han mener at forbundet gjorde noe lurt da de knyttet ham til seg allerede i 1994, da Hergeirsson ble trener for yngrelandslaget. Siden har treneren fått en erfaring få andre har. Akkurat den verdien mener Lio betyr mye, det å ha vært med lenge.

På de daglige treningsøktene blir det tid til å samtale med spillerne, som Ingvild Kristiansen Bakkerud i dette tilfellet. Vidar Ruud/NTB/scanpix

Fikk ballen, måtte ta den

Hergeirsson er opptatt av VM-fortsettelsen, og onsdag tegnet han trappen igjen. På toppen står det VM-drømmen.

Men da han ble spurt om å overta som landslagssjef for ti år siden, var han da i tvil? Breivik hadde tross alt vunnet 13 medaljer på 15 år.

– Ja, selvfølgelig. Jeg fikk servert ballen og fikk mulighet til å ta den. Jeg tenkte – er det riktig? Men jeg hadde lyst og hadde sikkert angret hvis jeg ikke hadde takket ja. Jeg ønsket å prøve ut noen av mine tanker sammen med Mia (Hermansson Högdahl) og Mads (Olsson).

Lio synes det er fint at forbundet har trenere som ønsker å fortsette lenge. Det har ikke vært store utskiftninger de siste årene. Siden Sven-Tore Jacobsen overtok i 1984, er Hergeirsson bare den tredje i løpet av disse 35 årene.

– Se bare hva Thorir har gjort i dette VM, sier Lio, og sikter til at sjefen fikk mange skadeforfall før mesterskapet. Det kan foreløpig ingen se.

President Kåre Geir Lio vil være på plass når Norge møter Angola kl. 12.30 norsk tid torsdag.

PS. Landslagstreneren har i dag en årslønn på 1, 25 millioner.