Kobe Bryant og datteren (13) døde i helikopterulykke

Basketballstjernen Kobe Bryant er død, 41 år gammel. Hans datter Gianna Maria-Onore Bryant (13) døde også i helikopterulykken.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Gianna Maria-Onore Bryant (13) og faren Kobe Bryant døde begge i en helikopterulykke søndag morgen i USA. Foto: USA TODAY USPW / NTB Scanpix

Ifølge TMZ, som meldte om ulykken først, døde Bryant da et helikopter krasjet søndag morgen i Los Angeles.

Flere andre amerikanske medier meldte også etter hvert at Bryant er omkommet, før det ble bekreftet av byen Calabasas’ konto på Twitter.

Senere søndag skrev TMZ at representanter for Bryants familie bekreftet at datteren Gianna Maria-Onore Bryant (13) var en del av reisefølget. At datteren også var blant de omkomne, ble bekreftet av borgermesteren i Los Angeles Eric Garcetti.

– LA sørger med Bryant-familien over tapet av Gianna, som omkom sammen med sin far og venner i denne tragedien. Kobe elsket døtrene sine, og denne kjærligheten inspirerte ham til å bli en ekstraordinær forkjemper for kvinner og jenter i idrett, heter det i en twittermelding fra borgermesteren.

Kobe Bryant er død, 41 år gammel. Foto: Matt Rourke / TT NYHETSBYRÅN

Ni omkom

Lokale politimyndigheter i Calabasas opplyste først på Twitter at fem personer var bekreftet døde etter styrten, men på sheriff Alex Villanuevas pressebrif søndag kom det fram at ni personer mistet livet i ulykken.

– Vi har opplysninger som tilsier at det var ni personer om bord – piloten og åtte passasjerer, sa Villanueva.

Det er foreløpig ikke bekreftet hvilke andre som var med Bryant i helikopteret da det gikk ned.

Ifølge Los Angeles Times, som bringer et bilde fra ulykkesstedet, skal det ha vært tåke i området da helikopteret styrtet.

Nødetater skal ha blitt tilkalt og redningspersonell kom raskt til stedet, men ingen om bord overlevde.

Det er igangsatt etterforskning for å forsøke å finne årsaken til styrten.

Fakta Kobe Bryant: Født: 23. august 1978 i Philadelphia, Pennsylvania. Død: 26. januar 2020, 41 år gammel Høyde: 1,98 meter. Lag: Los Angeles (1996–2016) NBA-titler: 5 (2000, 2001, 2002, 2009, 2010) Mest verdifulle spiller i NBA: 1 (2008) NBAs All Star-lag: 18 (1998, 2000-2016) OL-meritter: 2 gull (2008, 2012) Kilde: NTB

Slik så det ut på ulykkesstedet. Foto: GENE BLEVINS / Reuters

To OL-gull

Bryant vant NBA-sluttspillet fem ganger med Los Angeles Lakers og tok OL-gull med USA to ganger før han la opp i 2016.

18 ganger fikk han plass på allstar-laget, og i tillegg høstet basketballikonet utallige andre utmerkelser for sitt strålende spill.

41-åringen spilte for Lakers gjennom hele den 20 år lange karrieren. Da han i 1996 gikk rett fra high school til spill i NBA ble det ansett for å ha vært et kontroversielt valg. I ettertid viste det seg å være en innertier.

Hans periode i Lakers har også fått klubben til å pensjonere tallene 8 og 24, som han brukte.

Folk samler seg utenfor Staples Center

Totalt scoret han 33.643 poeng i NBA-karrieren. Det er fjerdeplass på listen over de mestscorende spillerne i ligaen gjennom alle tider. Så sent som lørdag ble han passert av LeBron James.

James, som spiller for Lakers, gjorde 29 poeng mot Philadelphia 76ers og passerte med det Bryant med ett poeng.

– Fortsett å bringe idretten fremover, skrev Bryant i en hilsen til James på Twitter etter lørdagens kamp.

I 2018 gjorde han seg også bemerket innen filmens verden da han som produsent vant Oscar-statuett for beste animerte kortfilm for den fem minutter lange «Dear Basketball».

Bryants dødsfall har ført til at det er mange som har samlet seg utenfor hans gamle hjemmebane Staples Center, for å vise sin respekt.

Mange mennesker samlet seg utenfor Staples Center søndag. Foto: Harrison Hill / Reuters

– Stor tragedie

Reaksjonene er mange etter Bryants bortgang. Blant dem er Stig Omland.

Han har kommentert NBA på TV 2 og skriver på Twitter at Bryant var hans første idol.

– Ikke bare var Kobe Bryant en enorm idrettsmann, han var far til fire små døtre. Det er en stor tragedie, skriver Omland på Twitter.

Trump: – Fryktelige nyheter

Søndag kveld norsk tid sendte borgermesteren i Los Angeles, Eric Garcetti, ut en rekke uttalelser der han omtaler Bryants død.

– Dette er et øyeblikk som gir oss vanskeligheter med å finne ord som uttrykker omfanget av sjokket og sorgen vi alle føler på nå, og jeg har hele Kobes familie i mine bønner i denne uvirkelige tiden, skriver han blant annet.

Videre heter det i uttalelsen fra borgermesteren at Bryant «vil leve i hjertet til byen Los Angeles, og vil bli husket i generasjoner som en av våre aller største helter».

USAs president Donald Trump tok til sosiale medier etter å ha fått nyheten om helikopterstyrten.

– Rapportene sier at basketballegenden Kobe Bryant og tre andre har omkommet i en helikopterkræsj i California. Det er fryktelige nyheter! skrev han.

Dediserte mål

Neymar spilte Ligue 1-kamp kort tid etter nyheten om dødsfallet kom ut, og han dediserte sitt andre mål i kampen mot Lille til Bryant.

Brasilianeren viste to fingre på den ene hånden og fire på den andre. Draktnummer 24 var Bryants i Los Angeles Lakers.

Neymar dediserte et mål til Kobe Bryant ved å vise tallet 24 med fingrene. Foto: Michel Spingler / AP

Basketlegenden Dennis Rodman var også kjapt ute for å hedre Bryant.

– Knust over å høre nyheten om at min venn Kobe Bryant er død. Jeg ber for hans kone Vanessa og hans barn og Lakers-familien, skriver Rodman.

Publisert: Publisert 26. januar 2020 20:49 Oppdatert: 27. januar 2020 00:27

Mest lest akkurat nå

Anbefalt