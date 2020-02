Bø langet ut mot gullvinneren: – Han fortjener ikke å være her

Norge havnet utenfor pallen i en VM-sprint for første gang siden 1997. I mål kom Tarjei Bø med hard kritikk mot gullvinner Aleksandr Loginov.

Aleksandr Loginov vant VM-sprinten. Foto: Matthias Schrader / AP

OSLO/ANTERSELVA: – Så kommer det en jeg selv pleier å trekke bort fra resultatlisten når jeg regner opp. Det var han som gikk inn til gull. Han tror jeg vi kan fjerne. Han fortjener ikke å være her, sa en tydelig irritert Tarjei Bø til NRK etter målgang.

– Hvorfor sier du det?

– Han er tatt for EPO. Det er det verste du kan gjøre av doping. Han har sonet straffen sin, men jeg synes det er tøft å stå her med en fjerdeplass når vi som konkurrere rent får lide for det. Det er bare en bisetning. Prestasjonen var kjempegod. Jeg tar med meg det.

Aleksandr Loginov ble i 2014 utestengt i to år for EPO. Lørdag kom også nyheten om at Norge får tilsendt en bronsemedalje fra Sotsji-OL etter at Jevgenij Ustjugov straffes for dopingbruk.

Vetle Sjåstad Christiansen har hatt en rekke kamper mot Loginov. Gjennom hele juniorkarrieren kjempet de mot hverandre.

– Begge er født i 1992. Han har vært mye på førsteplass når jeg er blitt nummer to. Han har en grumsete fortid med utestengelse for EPO, men nå er han her og konkurrerer på like vilkår. Vi må respektere reglene. Vi må godkjenne at han er bedre enn oss i dag, sa Christiansen til NRK.

Loginov gikk forbi all presse etter VM-gullet. Under sendingen forsøkte NRK å få en kommentar fra ham, men svaret var kort:

– Ikke noe engelsk, sa russeren.

Tarjei Bø likte dårlig at Aleksandr Loginov vant VM-sprinten. Foto: Berit Roald

Svakeste VM-sprint på 23 år

Det ble en svært skuffende norsk dag. Tarjei Bø ble beste nordmann på 4. plass, mens broren Johannes Thingnes Bø endte på plassen bak. Ikke siden 1997 har Norge havnet utenfor pallen på en VM-sprint, opplyste NRK under sendingen.

Thingnes Bø var tydelig skuffet da han møtte NRK etter rennet. Han var noe mindre krass enn sin bror da han delte sine tanker om at Loginov vant rennet.

– Med den bakgrunnen alle vet om, og den svake langrennen han har vist i år, er det litt rart. Vi får bare gratulere. Vi må jo det, sa han.

Thingnes Bø gikk ut i et forrykende tempo, men fikk det etter hvert tøft. Han innrømmet at han gikk for hardt ut.

– Det var kjedelig. Jeg gikk med det jeg hadde. Jeg går alltid ut 100 prosent og håpet at det skulle gå, fortalte han.

– Jeg hadde raskt skyting, og jeg hadde en god inngang til skyting begge omgangene. Det blir veldig tungt på andrerunden, sa han.

Johannes Thingnes Bø gikk tom for krefter på andrerunden. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

TV-eksperten ble bekymret

Johannes Thingnes Bø gikk ut i et forrykende tempo. Ved første måling tok han ledelsen med 16 sekunder. Det gjorde NRKs skiskytterekspert Emil Hegle Svendsen både sjokkert og bekymret.

– Det er helt vanvittig. Jeg håper det holder, for det var voldsomt, sa Svendsen.

NRK-kollega Andreas Stabrun Smith mente det var den mest imponerende åpningsfarten han hadde sett noensinne.

Til tross for to gode serier, så man at kreftene begynne å ta slutt på siste runden. Stryningen fikk det svært tungt inn mot mål.

– Johannes Thingnes Bø fikk det skikkelig på sisterunden. Det holder neppe, kommenterte Smith.

Tarjei Bø gikk et solid løp på VM-sprinten, men det holdt ikke til medalje. Foto: LEONHARD FOEGER / REUTERS

Russisk seier

Tarjei Bø, Martin Fourcade og Quentin Fillon Maillet leverte flere kjempeserier. I sporet holdt også trioen et høyt tempo.

Tarjei Bø kjempet en hardt kamp inn mot mål. Han klarte ikke å ta tiden til Quentin Fillon Maillet eller Fourcade, men var foran sin bror med et knapt sekund mål.

På et senere startnummer kom derimot Aleksandr Loginov. Han leverte to feilfrie og raske serier. I sporet var han også i en klasse for seg.

Da man trodde Norge kunne klare en bronse, gikk russeren inn til ny ledertid foran den franske duoen. Den palltrioen klarte ingen å true.