To norske spillere har møtt Roger Federer i karrieren. De husker godt hva som skjedde.

PARIS: Stian Boretti klarte å få tak i ett sett under et U16-mesterskap i England. Da var han selv 15 år og jevngammel med mannen som skulle bli en verdensstjerne, og som skal spille 3.-rundekamp mot Casper Ruud i French Open fredag.

37-åringen, som er bosatt med familien på Nesodden, skal se kampen og krysser fingrene for nordmannen.

Helge Koll Frafjord kan enn så lenge skryte av at han er den eneste norske spilleren som har slått Federer. Det skjedde i en turnering i Kappel i Sveits i 1997, og rogalendingen vant 6–4,7–5.

Den nå 43 år gamle mannen, som bor på Randaberg, møtte også Federer lenge etter at de to møttes i kamp da Federer var 16 år og Koll Frafjord 22.

TOR BJØRNAR HOLMLUND

I det første møtet i Sveits var det den eldste som vant oppgjøret.

– Jeg var der for å samle ATP-poeng, og selv om Federer var god, så kunne jeg ikke da ane at han skulle bli så god, sier plansjefen i Kvitsøy kommune.

Han er litt engasjert i tennisen på hjemstedet, selv om det er lenge siden han ga seg på landslaget.

En bursdag han husker

Det var i forbindelse med 40-årsdagen sin at han traff verdensstjernen, som Federer da for lengst var blitt. Sjefen hans, rådmann Andreas Polster, hadde invitert til å overvære en tennisturnering i tyske Halle. Der spilte Federer.

– Jeg ordnet det slik at Helge fikk en overraskelse. Han fortjente det, sier Polster, som hadde klart å skaffe seg de rette forbindelsene ved å google managementet og få kontakt med faren. For Federer kom.

– Vi pratet sammen i ti minutter. Kanskje var han briefet om resultatet fra kampen fra mange år tilbake, men jeg må jo bare tro at han husket den kampen og det som skjedde, siden han sa det, sier Koll Frafjord.

Årsaken til at denne kampen hadde festet seg, sa Federer, var at det var en av de første gangene han som tenåring hadde spilt mot en voksen mann.

Koll Frafjord fra Stavanger Tennisklubb ga seg med tennis på høyt nivå rundt 2004. Da hadde han spilt mange landskamper, reist verden rundt og prøvd ut profflivet. Han hadde vunnet elleve NM-titler.

– Men jeg var jo ikke i nærheten av det Casper Ruud har klart.

– Skal du se på kampen fredag, og hvem skal du i så fall holde med?

– Jeg har fulgt nøye med Federer i alle år, men jeg må jo selvsagt heie på Casper Ruud.

Rune Petter Ness

Boretti vant et sett

Tidligere tennisproff Stian Boretti (37) var på landslaget i en årrekke, han tok 18 NM-gull og fem kongepokaler i årene 1999–2013, og satset som yrkesspiller akkurat som Casper Ruud gjør i dag.

Boretti spilte svært mange Davies Cup-kamper for Norge, og kjenner Christian Ruud godt. Han synes det er veldig bra at Norge har fått opp en så god spiller som Casper Ruud.

Selv er han glad for at han klarte å få et sett av Federer, da de to møttes i kamp.

Olav Olsen

– Jeg fikk høre etterpå hvor god han var den gangen. Jeg skjønte det kanskje ikke da.

Boretti ga seg som 26-åring, etter å ha vært proff fra han var 18–19 år.

– Jeg hadde ikke samme grunnlag som Federer, og ikke samme tanker om å bli så god.

Boretti er imponert over hva Casper Ruud har fått til.

Olav Olsen

– Det er strålende at han er kommet til 3. runde, og jeg er ikke superoverrasket. Han er veldig god på grus.

– Kan han hamle opp med motstanderen sin?

– Han er avhengig av å få til sitt eget spill. Da må han styre inn endel poeng og ikke komme på etterskudd, sier mannen som spiller litt tennis, men som merker slitasje fra idrettskarrieren. Iblant slår ryggen seg vrang.

– Det blir også mindre tid til å trene når man har barn.