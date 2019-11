Ferrari-stjernene saboterte for hverandre: – Fullstendig idiotisk

Lagkameratene Sebastian Vettel og Charles Leclerc gjorde alt de kunne for å havne på pallen. Det endte med at de ødela for hverandre.

Sebastian Vettel (t.v.) og Charles Leclerc har nok litt å snakke om etter søndagens løp. Reuters / NTB scanpix

Ferrari-lagkameratene Charles Leclerc og Sebastian Vettel kjempet begge innbitt om en pallplassering under Brasil Grand Prix. Med fire runder igjen var førerne nummer fire og fem i løpet, like bak teten i front.

Men så oppsto det et dramatisk sammenstøt mellom Formel 1-stjernene. Det endte med at både franskmannen og tyskeren måtte bryte løpet.

– Hva i helvete er det han gjør? utbrøt en forbannet Vettel over bilradioen.

Like etterpå viste TV-bildene Leclercs reaksjon. Også han freste mot sin egen lagkamerat.

– Hva faen, kom igjen! skrek Leclerc.

Leclerc lå foran lagkameraten inn mot en sving, men da Vettel var på vei til å passere franskmannen, begynte plutselig tyskeren å svinge innover i banen.

Sammenstøtet var et faktum, begge punkterte og løpet var spolert. Viasat-kommentator Stein Pettersen mente feilen lå på Vettels side.

– Fullstendig idiotisk

Like etterpå fokuserte produksjonen på Vettel, som hadde kommet seg ut av bilen. Tyskeren bare så oppgitt ut i luften, tydelige frustrert over det som nettopp hadde skjedd.

– Fullstendig idiotisk, sa Viasat-ekspert Stein Pettersen da reprisen fra uhellet rullet på skjermen.

Etter løpet var lagkameratene samstemte. Begge mente situasjonen burde vært unngått. Ingen av førerne utnevnte en syndebukk, men Leclerc kalte det hele «en skam» for Ferrari, under et intervju vist på Viasat.

Formel 1-journalist Luke Shaw reagerte også på hendelsen. Han har tidligere skrevet for New York Times og er en kjent skikkelse i miljøet.

– Utrolig fra Ferrari. Vent, nei. Helt troverdig, skrev han på Twitter.

Han siktet til at Ferrari-laget har hatt en tendens til å kløne det til for seg selv de siste årene. Brasil Grand Prix ble nok en nedtur for det italienske laget.

– Når det skjer slike uforutsette ting har disse løpene en tendens til å eksplodere. Det gjorde det i dag, sa Isdal etter løpet.

Motorsportforbundet FIA etterforsker hendelsen mellom Vettel og Leclerc.

Max Verstappen vant løpet i Brasil. Nelson Antoine / AP

Overraskende mann på pallen

Stjerneskuddet Max Verstappen gikk til topps i løpet. Nederlenderen er kun 22 år, men er allerede blitt en profilert utøver i Formel 1-sporten. Det var hans niende seier.

Mer overraskende var det at Pierre Gasly tok annenplassen foran verdensmesteren Lewis Hamilton. Det var franskmannens første pallplass noensinne. Etterpå ble det klart at Lewis Hamilton fikk en tidsstraff på fem sekunder etter et sammenstøt med Alexander Albon like før målgang. Dermed tok Carlos Sainz over Hamiltons tredjeplass.

Hamilton hadde allerede før løpet vunnet årets Formel 1-sirkus sammenlagt. Totalt står han med seks verdensmesterskap – kun ett unna rekorden til legendariske Michael Schumacher.

Det gjenstår ett løp av årets sesong. Det arrangeres i Abu Dhabi 1. desember.