Martin Ødegaard (20) forlenger kontrakten med Real Madrid, før han går på lån til Real Sociedad, ifølge lokalpressen.

Det er den spanske avisen Diario Vasco som skriver at Martin Ødegaard reiste fra Norge til Madrid i går. Der skal han ifølge avisen signere en kontraktsforlengelse med Real Madrid, som gjør at han er bundet til hovedstadsklubben til 2023.

Det tyder på at Zinédine Zidane og Real Madrid ikke har gitt opp håpet om at nordmannen skal få en rolle på deres a-lag i fremtiden.

Diario Vasco er avisen som følger Real Sociedad tettest, ifølge Viasport-ekspert, Petter Veland, skriver VG.

Leieavtale på to år

20-åringen kan være klar til å starte sesongforberedelsene med sine nye lagkamerater i Zubieta.

Avtalen med Real Sociedad skal være et lån på 1+1 år, for å overholde normen for leieavtaler i La Liga. Den spanske avisen forventer at Ødegaard går inn med intensjon om å bli i «La Real» i to sesonger.

Ødegaard har i sommer vært sterkt linket til Bayer Leverkusen. Den tyske klubben skal spille Champions League kommende sesong, mens Real Sociedad ikke deltar i Europa.

Etter alt å dømme, blir Martin Ødegaard lagkamerat med svenske Alexander Isak, og Real Sociedads femte signering denne sommeren.