Viktor Hovland gikk torsdagens runde i Silvis, Illinois to slag under par. FOTO: Carolyn Kaster, AP / NTB scanpix

Hovland fikk ingen pangstart som oddsfavoritt

Drømmeåpningen uteble for Viktor Hovland i PGA-turneringen i Illinois. Han gikk torsdagens runde to slag under par. Det gir foreløpig delt 48.-plass.