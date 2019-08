Åge Hareide har fått en infeksjon etter en operasjon i kneet. Han kan derfor ikke presentere Danmarks tropp til de kommende EM-kvalifiseringskampene.

Danmarks fotballforbund (DBU) skriver på sitt nettsted at det er Hareides assistent, Jon Dahl Tomasson, som tar seg av mandagens pressemøte der Danmark-troppen offentliggjøres.

Hareide er på bedringens vei, men må holde seg mest mulig i ro.

– Åge er blitt operert i kneet og har fått en infeksjon. Det går framover, men det er viktig at kneet og Åge kommer seg for fullt før han deltar i for mange aktiviteter. Derfor har vi anbefalt at han holder seg i ro og ikke deltar på pressemøtet, sier DBU-lege Morten Boesen.

Han regner med at Hareide er klar til å lede de danske fotballherrene i de kommende bortekampene mot Gibraltar (5/9) og Georgia (8/9).

Hareide selv beklager at han ikke kan være til stede på landslagsuttaket.

– Vi har gledet oss til de neste ukene siden vi senest hadde kamper i juni. Jeg har det fint, men er blitt anbefalt å holde meg i ro. Jon og jeg tar ut troppen sammen, men denne gang er de han som får gleden av å presentere den, sier Hareide.