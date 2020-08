Diamond League direkte: Nytt fantomløp av Jakob Ingebrigtsen?

- Veldig rotete løp for min del. Jeg tror jeg kunne vært med de foran. Veldig mye fram og tilbake, ut og inn. Jeg er fornøyd med å plassere meg godt i et bra heat. Topp tre var innafor. Men jeg har mer inne, og det er surt at de får en luke på 4-500 meter. Jeg ligger for pakket inn der, og kan ikke gjøre for mye uten at det koster mye krefter. Men alt i alt fornøyd med løpet, så har jeg mye mer inne tidsmessig, sa Hynne til SVT etter løpet.