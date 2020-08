Toppserien direkte: Kan Sandviken stoppe Rosenborg?

DEL

Disse to lagene har møttes totalt 21 ganger tidligere (da Rosenborg het Trondheims-Ørn). Statistikken viser at Sandviken har vunnet seks ganger, Rosenborg har vunnet syv og åtte kamper har endt i uavgjort. Målforskjellen er 37-34 i favør Rosenborg, så her er det altså lite som har skilt lagene tidligere. Sist gang lagene møttes var i august i fjor under NM. Sandviken hadde vunnet begge oppgjørene i Toppserien, men Rosenborg slo tilbake, vant 4-2 og tok seg videre til semifinale. Cesilie Andreassen, Marit Clausen (x2) og Rakel Engesvik scoret målene for hjemmelaget, mens Maria Brochmann og Lisa Naalsund scoret for Sandviken.