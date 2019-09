Knuser alle rekorder: Så mye penger brukte europeiske klubber på overganger

Aldri før har det europeiske fotballklubber brukt mer penger på spillere enn i sommerens overgangsvindu. Nesten 40 milliarder kroner byttet eier.

Klubbene som spiller mesterliga og europaliga handlet spillere for nesten 40 milliarder kroner i sommerens overgangsvindu. En av spillerne som byttet klubb var Manchester Uniteds Harry Maguire, som ble kjøpt fra Leicester for rundt 900 millioner kroner. AP Photo/Alastair Grant/NTB scanpix.

NTB-AFP

For mindre enn 1 time siden

Det er en ny rapport fra Det europeiske fotballforbundet (UEFA) som dokumenter klubbenes aktivitet i overgangsvinduet.

Rapporten viser at klubbene som spiller i de to store europeiske turneringene, europaligaen og mesterligaen, sto bak godt over halvparten av pengebruken på nye spillere.

De 80 klubbene som skal i aksjon i de to turneringene brukte nær 40 milliarder kroner (3,92 milliarder euro), hvilket er 58 prosent av det totale beløpet.

I rapporten kommer det også fram at beløpet som er brukt til å handle spillere er 29 prosent høyere enn forrige sommer, og 19 prosent over den forrige rekorden satt i 2017.

Summene inkluderer ikke penger betalt til agenter.

Forsvars- og angrepsspillere var de mest omsatte (70 prosent), og klubbene viste en klar interesse for yngre spillere. Spillere mellom 21 og 24 år sto for om lag halvparten av alle overganger (47 prosent), mens bare sju prosent var over 28 år.