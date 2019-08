Ny podkast: Daouda Bambas albue var fryktelig. Det var også Branns forsvarsspill mot Tromsø.

Det begynner å bli en del blåmandagspodkaster fra Ballspark-gjengen nå, og denne er intet unntak. Doddo har sitt å stri med og forteller åpenhjertig om konsekvensene Branns svake spill har for livet hans.

Erik Huseklepp og Anders Pamer har gått i dybden rundt prestasjonene til en av Branns aller viktigste spillere, og mener det nå er grunn til å diskutere om Vito Wormgoor har hodet sitt andre steder enn i Brann.

Last ned podkasten i iTunes her, eller du klikker play i vinduet under!