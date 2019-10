Carlsen forlenget vanvittig rekke etter drama

Magnus Carlsen har 94 kamper på rad uten tap i klassisk sjakk.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

NTB

Magnus Carlsen spilte søndag remis i et høydramatisk parti mot Vladislav Kovalev i sjakkturneringen på Isle of Man. Nordmannen har nå gått 94 kamper uten tap.

Carlsen så ut til å gå mot et klart tap mot Vladislav Kovalev, men ble reddet av klokka og et par svake trekk fra hviterusseren. Det som «på papiret» så ut som en enkel kamp for nordmannen, utviklet seg til å bli et høydramatisk oppgjør på sjakkbrettet.

Nordmannen lå over fire bønder bak motstanderen, men det var tiden på klokka som var Kovalevs verste motstander på slutten, ikke Carlsen. Hviterusseren gikk mot en klar seier, men hadde kun 50 sekunder på å gjøre sine siste åtte trekk før tidskontrollen. Da tok nervene overhånd for 25-åringen, som leverte flere svake trekk som Carlsen utnyttet.

Da Kovalev innså hva han hadde gjort, la han hodet i hendene og ristet oppgitt, tydelig misfornøyd med egen innsats. Da viste sjakkcomputeren til Chess24 at stillingen var lik, og etter 47 trekk og nesten tre og en halv times spill tok spillerne hverandre i hånden.

Da var det klart at Magnus Carslen hadde reddet seg ut av det som så ut til å være en håpløs situasjon og et sviende nederlag. For det så ut som verdenseneren skulle gå på sitt første tap på 439 dager.

Nær rekord

Kampen mot Kovalev var Carlsens 94 på rad i klassisk sjakk uten tap. Dermed er det kun seks partier igjen til Ding Lirens internasjonalt anerkjente rekord på 100 strake partier uten tap. Kineseren greide den milepælen mellom august 2017 og november 2018.

Både Sergej Tivjakov og Bogdan Lalic hevder å ha spilt 110 partier på rad uten tap, men motstanden har vært såpass variabel at det er strid om hvorvidt deres rekker kvalifiserer til rekord.

Gjør Carlsen sine saker bra på Isle of Man vil nordmannen sette ny rekord under turneringen på den britiske øya.

Carlsens forrige smell kom så langt tilbake som 31. juli i fjor mot Shakhriyar Mamedyarov fra Aserbajdsjan under i Biel Chess.

Lang tur i tenkeboksen

Hviterusseren hadde den første timen et ørlite overtak, ifølge sjakkcomputeren til Chess24. Men 25-åringen brukte samtidig lengre tid på sine trekk enn hva Carlsen gjorde, og etter halvannen times spill hadde nordmannen 50 minutter lengre tid igjen på klokka.

Kommentatorene på sjakknettstedet mente at den norske verdensmesteren spilte risikabelt mot Kovalev, noe også computeren viste. Avstanden på klokka fortsatte å økte, men det gjorde også hviterusserens fordel. Etter 24 trekk viste computeren at fordelen til hviterusseren var halvannen bonde, men forskjellen på klokka nå var én time.

Da tok Carlsen seg en lang tur i tenkeboksen. Nordmannen brukte 22 minutter på sitt trekk, et trekk som ifølge computeren bare økte hviterusserens overtak.

Klokkedrama

Men dramatikken stoppet ikke der. Ikke lenge etter viste datamaskinen det som i de aller fleste tilfeller er en sikker seier; Kovalev ledet med over fire bønder. Men «i de fleste tilfeller» gjelder ikke for Magnus Carlsen, som forsvarte seg på utrolig vis og var lynrask med å flytte sine brikker.

Hviterusseren tok seg for god tid, noe han fikk svi for mot slutten. Dermed kom de svake trekkene under tidspress, og Carlsen reddet poeng. Og ikke minst, han tok et steg nærmere Ding Lirens rekord.

Med søndagens remis står Carlsen med to og et halvt poeng etter fire partier i turneringen på den britiske øya. Nordmannen startet med seier i åpningskampen mot ukrainske Yuriy Kuzubov torsdag. Deretter har det blitt remis mot russiske Aleksej Sarana fredag, Rustam Kasimdzjanov fra Usbekistan lørdag, og mot Vladislav Kovalev søndag.

Turneringen på Isle of Man varer fram til 21. oktober og fungerer som en kvalifisering til kandidatturneringen i 2020. Én spiller vil få muligheten til å kjempe om å spille VM-kamp mot Magnus Carlsen. Fabiano Caruana er allerede kvalifisert.