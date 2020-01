Pipe eller ikke pipe, det var spørsmålet. Trønderne gikk for det første.

Frankrike – Norge 26–28

TRONDHEIM: Det store samtaleemnet før Norges gigantduell mot Frankrike, var om det norske publikumet var for snilt.

Tidligere storkeeper Ole Erevik mente stemningen i hallen fredag kveld hadde vært tidvis pinlig. Han ville ha en mer fiendtlig atmosfære og mer buing når motstanderen spilte.

Det fikk flere norske supporterledere til å reagere.

– Det er helt sykt, det er helt forferdelig. Jeg reagerte med avsky. Det er ikke sånn vi skal oppføre oss i en arena, svarte leder for Håndballens venner, Sigvald Magelsen.

Mot Frankrike søndag kveld fikk Erevik tidvis svar på tiltale. De norske spillerne forteller at de faktisk ble overrasket da det var piping da de franske spillerne løp inn på banen.

– Du bør ikke gjøre det da eller når navnene blir ropt opp, da skal man ønske alle velkommen. Men at det skjer under kampen, det synes jeg er veldig bra, sier Magnus Abelvik Rød.

Han var full av lovord om publikum etter kampen. Det samme var Gøran Johannessen.

– Det er den kuleste kampen jeg har spilt på norsk jord noensinne, sier rogalendingen.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Viktig grunn til seieren

Også lagets store stjerne, Sander Sagosen, var storfornøyd med atmosfæren.

– Du kan si at Ole traff noen nerver, som gjorde at folk gikk i seg selv. Den atmosfæren som var utpå her, har jeg aldri opplevd på norsk jord.

– Du liker det?

– Det er kanskje hovedgrunnen til at vi vant i dag. Vi har lyst til å kjenne på brølet hver gang vi scorer, og hver gang vi stopper en ball, sa han.

Trener Christian Berge plages av øresus, men også han elsket det som kom fra trønderne.

– Jeg står med øreplugg, og får ikke med meg all lyd, men i dag gikk alt inn. Det gikk gjennom ørepluggen. Det kan være avgjørende at det er sånn stemning i hallen. Både for å få energi til spillerne og for å legge press på motstanderne, sier treneren.

Johannessen mener stemningen var akkurat slik den skal være og sammenligner det med hverdagen som utenlandsproff.

– Jeg har spilt i Tyskland i halvannet år nå, og der er stemningen sånn i nesten hver kamp. Du trenger det når du kommer i tette kamper, som mot Frankrike som har kniven på strupen. Da får du dyttet dem enda lenger ned med publikums hjelp, og det betyr utrolig mye for oss spillere, sier playmakeren.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Vanskeligere å kommunisere

Det skjedde en rekke ganger at det franske laget ble møtt av en liten vegg med piping når de var i angrep. Johannessen mener at det gir ekstra energi til det norske laget i forsvar, samtidig som det gjør at franskmennene får litt ekstra press på seg.

Han mener det gjør noe med kommunikasjonen i motstanderlaget når det er så mye støy.

– Det verste er vel at du ikke får snakket fritt, og at du ikke hører hva de andre sier. Det blir vanskeligere å gjøre avtaler. Jeg synes uansett at publikum skal gjøre det, for det skaper en stemning til med- og motspillere som gjør at det er kult å spille, sier han.