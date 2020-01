Røiseland fikk kritikk for valget - slo kraftig tilbake: – Helt fantastisk

Etter å ha droppet flere verdenscuprenn til fordel for trening hjemme, slo Marte Olsbu Røiseland (29) hardt tilbake med seier i torsdagens sprint i Oberhof.

Marte Olsbu Røiseland skjøt feilfritt og vant torsdagens verdenscupsprint. Arkivfoto. Foto: Fredrik Sandberg / TT NYHETSBYRÄN / TT NYHETSBYRÄN

Elleve måneder etter at hun sist sto alene på toppen av en seierspall, viste Marte Olsbu Røiseland torsdag at hun fremdeles kan være blant de beste skiskytterne i verden.

På den 7,5 kilometer lange sprinten i tyske Oberhof slo Røiseland knockout på alle, da hun skjøt to perfekte serier samtidig som hun gikk fort i det tunge føret.

– Det satte oss nesten litt ut. Så bra var det, mente NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith.

29-åringen slo tyske Denise Herrmann med 33,1 sekunder. Franske Julia Simon ble nummer tre, 47,4 sekunder bak.

– Helt fantastisk

Torsdagens sprint var Røiselands førte konkurranse siden midten av desember.

– Jeg har gjort mye bra trening i julen, og nå føler jeg at jeg er på rett spor igjen, sa hun til NRK etter seieren.

Hun har trent hjemme etter at hun valgte å stå over flere renn i verdenscupen før jul på grunn av sviktende form på standplass.

Da fikk hun kritikk av NRKs skiskytingsekspert Liv Grete Skjelbreid.

– Det var en del av en langsiktig plan. Det var noe jeg gjorde for å stå best rustet til VM. Jeg har ståltro på eget opplegg, sa Røiseland til NRK etter seieren i Oberhof.

NRKs skiskytingsekspert Ola Lunde lot seg imponere av at hun var så god etter treningsperioden.

– Det er nok ganske mye press på henne. Men både langrenn og skytemessig var helt fantastisk, sa han.

Røiseland skjøt feilfritt, som den eneste av de fem beste i torsdagens renn.

Sist gang Røiseland vant et individuelt renn internasjonalt, var da hun var best under sprinten i Soldiers Hollow i Utah 13. februar i fjor. Hun har nå fire individuelle seierer i verdenscupen.

– Det er jo aldeles fantastisk. Tenk å utklasse de andre slik hun har gjort i dag, sa NRKs Stabrun Smith etter torsdagens seier.

Sterk norsk sesong

Denne sesongen har så langt vært tett opptil en parademarsj for Norge.

Først vant Tiril Eckhoff fire renn på rad. Deretter fulgte Ingrid Landmark Tandrevold opp med å ta over sammenlagtledelsen i verdenscupen. Da italienske Dorothea Wierer så nappet den foran Eckhoff og Tandrevold, var det altså Olsbus tur til å stå frem.

Torsdag ble Eckhoff nummer fem etter to bom, ett minutt og syv sekunder bak Røiseland. For Tandrevold gikk det langt dårligere. Hun bommet tre ganger og ikke greide å henge med i sporet, og ble nummer 34.

Verdenscupleder Dorothea Wierer ble nummer fire, 1.01,8 bak Røiseland. Dermed beholder Wierer ledelsen foran Eckhoff.

For Røiselands del er sjansene i verdenscupen sammenlagt sannsynlig kjørt etter at hun sto over flere renn for å trene. Målet er heller å være best mulig når VM startet i italienske Anterselva om en drøy måned.

Synnøve Solemdal ble nummer 37 etter én bom og Karoline Knotten ble nummer 59 etter tre bom.

