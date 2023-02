Her er Afrikas alpin-håp: Slik ble hun VM-kjører for Kenya

MÉRIBEL (VG) Hun går under navnet «The Snow Leopard» og bærer de kenyanske fargene i vintersporten alpint. Med svært få ressurser bryter likevel Sabrina Wanjiku Simader (24) barrierer.

PUH, I MÅL: Sabrina Simader i Méribel etter å ha gjennomført sitt første utfor-renn.

I den råeste og mest vågale grenen av alle sporter på snø deltar Sabrina Simader mot alle odds. Veien til hennes første utfor har vært svært lang.

Den mørke utøveren blir selvsagt lagt merke til i utøverfeltet. Historien hennes er svært imponerende.

En østerriksk stefar og flytting til vintersport-landet som treåring åpnet veien til OL og VM for Kenya. Faren Josef eide en skiheis, og jakten på profflivet ble etter hvert til. Hun mistet sin pappa da hun var 14 år. Han fikk aldri oppleve karrieren hennes.

I 2016 deltok hun i ungdoms-OL på Lillehammer og det ga mersmak. Oppmerksomheten og stoltheten over å representere Kenya som eneste kvinne ga henne en verdi og en mulighet til å spre bilder som ga oppmerksomhet rundt om.

Samme år konkurrerte hun i FIS’ konkurranser for første gang.

BEGYNNELSEN: Simaders første mesterskap på seniornivå var VM i St. Moritz i 2017.

– Det var en utrolig vanskelig situasjon. Alle så på meg og lurte på hva jeg gjorde her, har hun tidligere uttalt.

Å få økonomisk støtte av eget forbund i Øst-Afrika har hele tiden vært en utfordring. De bryr seg mest om helt andre idretter, på andre årstider.

– Det er utfordringer fortsatt. Det er de samme diskusjonene i dag, forteller Simader i møte med VG i Méribel, der årets VM finner sted.

Hun har akkurat rast ned bakken i enorm fart. I mål er hun sist av de som gjennomførte, 4 sekunder bak den overraskende vinneren Jasmine Flury fra Sveits:

Det var egentlig ikke så overraskende, gitt at hun har måttet ty til blant annet crowdfunding crowdfundingBedre kjent som folkefinansiering. Enkeltpersoner gir gir støttehjelp med penger eller ressurser. Gjerne kalt «Spleis» på norsk. for å finansiere skikjøring. Over 20.000 følger henne på Instagram.

– Jeg er lykkelig og stolt for sjansen til å delta i min første utfor. Det har jeg kjempet for lenge. Hun har deltatt i OL i Pyeongchang i 2018. Samt VM i St. Moritz i 2017, Cortina 2021 og nå Courchevel-Méribel.

OL i Beijing i fjor gikk hun glipp av grunnet manglende støtte fra Kenyas OL-komité.

– De lovet meg støtte. De sendte kun en ørliten sum som dekket noe gjeld. De ba meg trene videre og vente på statsbudsjettet, men ingenting hendte. Det er en urettferdig strategi mot meg som jobber 100 prosent for dette, skrev hun på egen konto da håpet var ute i januar i fjor.

– Hvordan er økonomien i prosjektet nå?

– Det er verst om sommeren. Jeg trenger hjelp til å få forberedelsene som er nødvendig for å konkurrere på dette nivået. Jeg betaler selv med noe hjelp av sponsorer.

– Hvordan er det å motta den støtten du får fra folk som vil deg vel?

– Det er fantastisk. Både folk og familien min som følger meg hjemmefra på internett og TV, smiler Simader i møtet med VG.

Målet hennes er OL i Milano og Cortina 2016.