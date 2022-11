Klæbo om sesongstarten: – Det er 50/50

BEITOSTØLEN (VG) Svaret om Johannes Høsflot Klæbo (26) kan stille til start i sesongåpningen drøyer. I verste fall dropper han alle renn før nyttår på grunn av skaden i låret.

– Jeg vil si at det er 50/50, sier Klæbo når VG ber han vurdere sannsynligheten for om han går i helgen.

Alt handler om lårskaden som har plaget ham i lang, lang tid tåler belastningen av å ta i litt ekstra i skiløypene på Beitostølen. Dette skal Klæbo finne ut senere torsdag eller fredag. På Beitostølen skal han i utgangspunktet gå 10 kilometer i klassisk lørdag og 10 kilometer i fristil søndag.

Går han ikke nasjonal åpning, betyr det at han trolig ikke går de kommende verdenscup-helgene heller. Han ønsker ikke å kun gå sporadiske renn – enten er han med for fullt eller så uteblir han.

Åpningshelgen på Beitostølen Fredag 18. november:

11.35: Klassisk sprint, prolog 13.10: Klassisk sprint, finaler Lørdag 19. november: 10.00: 10 km klassisk, kvinner 11.30: 10 km klassisk, menn Søndag 20. november: 11.40: 10 km fristil, kvinner 13.10: 10 km fristil, menn Alt sendes på NRK. Verdenscupen starter i finske Ruka om en drøy uke.

– Stiller jeg ikke til start i helgen, tror jeg ikke jeg går renn før 2023. Da henger Tour de Ski i en tynn tråd, sier Klæbo, vel vitende om at VM i Planica starter i slutten av februar.

Det er en strekk eller belastningsskade på baksiden av låret, godt opp mot rumpa, som har plaget ham i 18 uker – helt siden midten av juli.

– Jeg er ikke bekymret for at det skal bli verre, mer at det skal bli kronisk slik at jeg sitter i juli og fortsatt har vondt, sier Klæbo.

Klæbo har måtte trene en del alternativt, da han har slitt særlig med løping og klassisk stil på ski. Den siste tiden har han hentet over fysioterapeuten Megan Stowe fra USA til Italia og Norge.

– Lite grann smerter må jeg bare forvente å gå med. Jeg tror ikke jeg har noe annet valg. Sånn det kjennes ut nå, så må det være noe smerte. Men det spørs hvor mye jeg tåler å gå med.

SISTE TEST: Johannes Høsflot Klæbo ankom skistadion på Beitostølen sammen med fysioterapeut Megan Stowe og pappa og manager Haakon Klæbo torsdag morgen.

Klæbo fikk spørsmål om sesongen kan ryke:

– Det er en viss sjanse for det, svarer Klæbo og understreker at skøyting går fint.

– Vet du noe om hvordan formen er?

– Det blir bingo. Den beste målestokken jeg har hatt nå er morfar (trener Kåre Høsflot på 79 år), sier Klæbo og legger til at det er den minste bekymringen.

Johannes Høsflot Klæbo: * Alder: 26 år (født 22. oktober 1996) * Klubb: Byåsen * OL-medaljer: 5 gull, 1 sølv, 1 bronse * VM-medaljer: 6 gull, 1 bronse * Verdenscupen: 48 enkeltseirer og tre sammenlagttriumfer (2017/18 og 2018/19, 2021/22). * Vant Tour de Ski i 2018/19 og 2021/22. * Aktuell: Sliter stort med en hamstringskade og er usikker før helgens renn på Beitostølen. (NTB)

Torsdag morgen tok han seg tid til å svare på pressen før økten. Han virket rolig.

– Jeg får ikke gjort noe mer enn å gjøre mitt beste hver dag. Det er ikke sånn at jeg tror det slipper over natten, det er som å tro på julenissen.

Klæbo har som vinner av verdenscupen sammenlagt sist sesong friplass til alle verdenscuprenn før jul. Det betyr at han kan velge og vrake i konkurranser på det øverste nivået.

På spørsmål om hva som er poenget med å gå skirenn på Beitostølen, gitt den usikkerheten han står overfor, svarer skistjernen slik:

– Frem til jul kan jeg gå hva jeg vil. Men du må finne ut om du tåler å gå skirenn. Jeg kan teste her om jeg tåler det. Gjør man ikke det, er det ikke vits å reise til Ruka (verdenscupåpning neste helg). Da er det bare å si «sees til VM», sier Klæbo.

Han fikk også spørsmål om hva slags risiko han er villig til å ta.

– Her er jeg ikke villig til å ta noen risiko. Alt handler om de MR-bildene (røntgenbilder) vi tar hatt og vi har god kontroll på dem. Det handler først og fremst om jeg kan bli verre ved at jeg går skirenn.