Hergeirsson kritisk til EM-oppsettet: – Veldig rart

LJUBLJANA (VG) (Norge – Danmark 29–31) Landslagssjef Thorir Hergeirsson reagerer både på EM-oppsettet og dømmingen etter nederlaget for Danmark.

forrige

fullskjerm neste VIL HA ENDRING: Thorir Hergeirsson slår oppgitt ut med armene under kampen mot Danmark. Etter kampen var han oppgitt over kampoppsettet i mesterskapet. 1 av 2 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

De norske jentene kom fra kamper lørdag og mandag, mens Danmark hadde to dager mer hvile før møtet med Norge.

– Det er et veldig rart oppsett, men sånn er det. Vi fikk tre dager før kampen mot Sverige, det samme som Sverige. Etterpå så har vi kamp annenhver dag, mens lagene vi har møtt i de to siste kampene har hatt tre dager hvile. Det virker ikke veldig «fair», men sånn er det, og da forholder vi oss til det, sier Thorir Hergeirsson til VG etter tapet for danskene.

Den danske forsvarssjefen Kathrine Heindahl tror Norge kan få en fordel av nettopp det skjeve EM-oppsettet mot Frankrike fredag. De franske jentene har spilt både tirsdag og onsdag og får reisedag fra Skopje i Nord-Makedonia til Ljubljana i Slovenia torsdag.

– Den kampen er veldig 50/50. Hvis Norge kommer i gang med løpingen mot dem så tror jeg det kan sitte i Frankrike at de har spilt to kamper på to dager. Norges program er tross alt bedre enn Frankrikes, sier hun til VG.

Heindahl kaller seieren «en milepæl» for Danmark:

Norge ble hakket for små mot Danmark, som vant sin første kamp mot Norge siden 2014. Det betyr at danskene får en lettere vei til finalen, hvor de skal møte Montenegro. Begge semifinalene spilles fredag.

– De har hatt tre dagers hvile, det har gjort dem godt. Så nå gjelder det for oss å restituere godt på forbedre oss til en tøff semifinale, sier Hergeirsson.

Landslagssjefen mener det europeiske håndballforbundet (EHF) har en vei å gå for å gjøre det hele mer rettferdig når det spilles mesterskap.

– Hva legger du i at det ikke er «fair»?

– Hva jeg legger i det? Jeg synes at lagene skal ha like forberedelsesmuligheter til kampene.

– Når man ser på at alle lagene som møter førsteplassen (fra det første gruppespillet) får tre dager hvile før det, så virker det litt unfair om man skal si det sånn. Jeg tror det definitivt var en fordel Danmark, for å forberede seg både fysisk og mentalt, sier Henny Reistad til VG.

Semifinaleoppsettet betyr at Frankrike må reise fra Skopje til til semifinaleoppgjøret i Ljubljana. Det slipper Norge. I tillegg hadde franskmennene kamp to dager på rad mot slutten av det andre gruppespillet.

– Det er også uheldig. Det er en del utfordringer med å arrangere mesterskap på forskjellige steder og i forskjellige land. I tillegg når man bare kan sende to kamper per dag fra hver halvdel. Det er en utfordring å få det til å gå, mener landslagssjefen.

I intervjuet med Viaplay gikk også Nora Mørk inn på oppsettet i turneringen.

– Nå har de hatt tre dager hvilen, uten at vi skal bruke det som en unnskyldning ..., sa Mørk etter kampen.

Dette skapte imidlertid raseri i Romania:

Både Henny Reistad og Stine Bredal Oftedal fikk seg knalltøffe smeller mot Danmark. Thorir Hergeirsson var langt fra fornøyd med de nordmakedonske dommerne.

– Jeg synes utvisningene kom veldig sent i kampen. De kunne definitivt kommet tidligere. De to taklingene hører ikke hjemme på håndballbanen, men det er ikke derfor vi ryker i denne kampen, sier han til VG.

Bredal Oftedal stilte med hoven og blodig leppe i intervjusonen etter kampen.

TØFF MATCH: Stine Bredal Oftedal klager til dommeren mens Kathrine Heindahl er i samtale med Nora Mørk. Den danske forsvarssjefen ble utvist.

– Leppen sprakk. Jeg skal ærlig innrømme at det føles som jeg har fått juling. Men sånn skal det være i et toppoppgjør, påstår hun.

– Jeg føler at vi rullet litt rundt i den situasjonen. Jeg fikk også en på munnen. Men det var vår «gameplan» å gjøre det hardt. Det koster noen utvisninger, sier Kathrine Heindahl og mener at danskene til slutt slo Norge på tøffheten.

31 baklengsmål mot Danmark er mange hakk ned på kvaliteten på det norske forsvarsvarsspillet.

– Det er klart at de tre er godt trent for gjentatte dueller. Nå er ikke de med. Jeg skal ikke bortforklare noe. Men jeg mener de vi har her skal kunne levere opp mot det samme, sier Thorir Hergeirsson.

Fredag venter de tøffeste av alle. Tøffhet og eksplosiv fysikk har vært Frankrikes varemerke i mange år.