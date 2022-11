Messis siste sjanse: – Denne gang er håpet reelt

Lionel Messi er blitt 35 år og har vært kåret til verdens beste fotballspiller syv ganger - flere enn noen andre. Men i VM har han aldri glitret som vi vet han kan.

BARE NESTEN: Lionel Messi og Argentina tapte VM-finalen mot Tyskland i 2014.

– Argentina 2022 kjennetegnes ved at de har en sammensveiset spillergruppe med veldig sterk kollektiv mentalitet, få individuelle svakheter i laget, god bredde i troppen, og med Lionel Messi som prikken over i-en, sier Tobias Storruste Dahle, som blant annet har fulgt Messi som skribent for Barca-supporternes organ Blaugrana.

– Det meste har blitt bedre siden de spilte VM i Russland. Etter min mening har ikke Argentina hatt et bedre lag siden Marcelo Bielsa trente dem på starten av århundret, da de seilet opp som en av favorittene til VM 2002, fortsetter Dahle - og regner opp en rekke interessante spillere:

Dibu som den beste keeperen siden Ubaldo Fillol, stopperbeholdningen Romero, Otamendi, Lisandro Martínez «vekker minner fra Ayalas dager», og midtbanen med Guido Rodríguez/Paredes, De Paul og Papu Gómez.

Han legger til:

– Lautaro Martínez den beste landslagsspissen Argentina har hatt i Messi-æraen, primært fordi han er den som har klart å utfylle Messi best.

NYTT TROFÉ? Lionel Messi kunne løfte sin første pokal med Argentina etter Copa America-finalen mot Brasil sommeren 2021.

«Reelt»

– Så det kan bli VM-tittel?

– Håpet som Messi har gitt argentinerne, har bestandig ført til håpløse profetier om VM-gull. Denne gangen er håpet reelt, mener Tobias Storruste Dahle.

Lionel Messis målstatus i VM er ikke på nivå med hans legendestatus i fotballen:

Seks scoringer på 19 kamper i fire VM-sluttspill. Samtlige mål har kommet i gruppespillkamper.

Med over 750 mål på seniornivå for Barcelona og Paris Saint-Germain og Argentinas landslag, er Lionel Messi blant de store i fotballhistorien.

Han er tidenes toppscorer i Argentinas landslag med 90 mål på 164 kamper.

Men i fotball-VM har han 0,32 mål per kamp, noe som ikke er så imponerende sammenlignet med hans 0,55 mål per kamp i alle landskamper for Argentina.

Gabriel Batistuta (10 mål på 12 kamper) har vært Argentinas mest produktive målscorer, etterfulgt av Diego Maradona (åtte mål på 21 kamper). Tysklands Miroslav Klose er tidenes toppscorer med 16 mål på 24 kamper.

VM-sølv

Med Lionel Messi på laget har Argentina som best sølvmedalje fra 2014-VM. Både i 2006 og 2010 ble det kvartfinale. I 2018 røk Argentina ut i åttendelsfinalen mot senere gullvinner Frankrike.

– Når vi snakker om Messis prestasjoner i VM og på landslaget for øvrig, må vi ha et visst perspektiv, sier Tobias Storruste Dahle.

– I 2006 var Messi så vidt fylt 19 år gammel, i 2010 ble laget vanstyrt av Maradona - hans taktiske hovedplan baserte seg på å gi de offensive spillerne nærmest grenseløs kreativ frihet, fortsetter Dahle.

– I 2014 presterte Argentina over evne, mye takket være Alejandro Sabella kollektive enhetsfotball, hvor nettopp Messi, sammen med Mascherano, spilte hovedrollene, henholdsvis med og uten ball.

– Og 2018?

– I 2018 hadde ikke Argentina kvalitet til å utrette noe som helst. Husk at det laget nesten ikke greide å kvalifisere seg til VM i det hele tatt, om det ikke hadde vært for at Messi egenhendig vant den siste kvalifiseringskampen for Argentina i Quito.

2010: Lionel Messi (t.v.) får trøst av daværende landslagssjef Diego Maradona etter 0–4-tapet for Tyskland i kvartfinalen.

Messis seks mål på fire VM

2006: Ett mål.

Etter å ha sett sine lagkamerater vinne 2–1 i åpningskampen mot Elfenbenskysten, VM-debuterer 18 år gamle Messi i kamp nummer to, mot Serbia og Montenegro (som landet den gang het). Han kommer inn etter 74 minutter, og bare tre minutter etter at han kommer innpå, assisterer Messi til Hernan Crespo til 4–0 for Argentina.

Messi scorer Argentinas sjette og siste mål i det 88. minutt etter pasning fra Carlos Tévez.

Så får han sin første VM-kamp fra start mot Nederland (0–0), mens han er innbytter i 16-delsfinalen mot Mexico. Og ubrukt innbytter i kvartfinalen mot Tyskland (tap på straffespark).

2010: Null mål.

23 år gamle Messi er allerede en etablert verdensstjerne, og i Sør-Afrika har han Diego Maradona som landslagstrener.

Messi føler ansvaret som tyngende, ikke siden etter som Riquelme, som han hadde samarbeidet så bra med i 2008-OL, har valgt å legge opp.

Da Argentina vinner 4–1 over Sør-Korea, er Messi involvert i samtlige scoringer, og han assisterer også i seieren over Mexico i åttendedelsfinalen.

I kvartfinalen mot Tyskland kan selv ikke Messi gjøre noe fra eller til: 0–4!

NULL MÅL: Lionel Messi klarte ikke å score under VM i 2010. Her misbruker han en stor mulighet mot Nigeria-keeper Vincent Enyeama i gruppespillet.

2014: Fire mål

VM går i Sør-Amerika, og Messi er i kanonslag. Det kan ikke bli bedre.

Messi gjør fire mål og har én målgivende på syv kamper. Samtlige mål kommer i gruppespillet, ett mot Bosnia-Hercegovina, ett mot Iran og to mot Nigeria (den eneste gangen han har scoret mer enn ett mål i en VM-kamp).

Han drar Argentina nesten på en hånd til finalen, men der blir det tap 1–0 for Tyskland etter ekstraomganger.

Lionel Messi blir kåret til turneringens spiller etter å ha vært involvert i syv av åtte argentinske mål.

«Tom og trist. Men stadig best.», har skriver VGs ekspert på internasjonal fotball, Trond Johannessen, som tittel på sin hyllest til Messi etter finalen.

2018: Ett mål

Det som vi nordmenn kanskje husker best fra Russland, er at Lionel Messi bommer på straffe mot Island.

Han er den fremtredende spilleren hos Argentina, som blir slått ut i 16-delsfinalen mot senere verdensmester Frankrike.

Messi scorer sitt eneste mål i turneringen i den siste gruppespillkampen mot Nigeria.

– Ingen kan regne med at en enkeltspiller skal herje, heller ikke Lionel Messi. Han er ikke engang vant til å være kaptein og anfører i hverdagen. Han er ikke typen som med kroppsspråk og ord drar med seg de andre, han gjør det med ballen i beina, men i VM er det liten plass, selv for ham, og laget hans ser for dårlig ut, skriver VGs Trond Johannessen den gang.