Fagermo øyner toppstrid – avskriver Lillestrøms sjanser

VALLE (VG) (Vålerenga – Lillestrøm 3–1) Etter å ha tatt inn tre poeng på Lillestrøm med showseieren i derbyet, utroper Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo eget lag som medaljekandidat. Landslagsstopper Stefan Strandberg (32) er ikke like optimistisk.

VIF-BAUTAER: Stefan Strandberg (til venstre) og Dag-Eilev Fagermo hadde en god kveldsøkt på jobb mot Lillestrøm.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Fagermo deler ut seriegullet til Molde med ni kamper igjen, som ikke er direkte sensasjonelt etter deres råsterke 4–1-seier i Bodø lørdag, men VIF-sjefen tror samtidig at de to siste topplasseringene står mellom Vålerenga, Bodø/Glimt og Rosenborg.

– Lillestrøm tror jeg detter. Vi, Glimt og Rosenborg kan ta de to medaljene. De (Lillestrøm) har hatt en periode i hele august der de ikke har tatt poeng. De har fått godt betalt tidligere i sesongen om du ser på xG (forventet antall scoringer ut fra målsjanser), nå får vi mer betalt. Det er det jeg lener meg litt på, utdyper Dag-Eilev Fagermo etter å ha sett vingen Osame Sahraoui rive Lillestrøm i to på Intility søndag kveld.

– Det er større kvalitet hos oss. Rosenborg har jeg ikke sett nok på. De har egentlig fått godt betalt, men 4–1 over Viking er sterkt. Uansett så tror jeg vi henter dem nå, med den stimen vi er i. Vi får tilbake tre mann, som gir oss mer konkurranse. Det gjør meg optimistisk, sier Vålerenga-sjefen og sikter til Vegar Eggen Hedenstad (suspendert), Amor Layouni (straks tilbake etter skade) og Henrik Bjørdal (skadet en stund til).

Sesongen er snudd på hodet etter åtte seirer og én uavgjort på de siste ni. Det siste tapet kom hjemme mot Odd i slutten av juni. Da var Vålerenga helt nede på kvalikplass på tabellen. Nå kan det ende med europacup neste år.

Grafikk: www.sofascore.com

Nysigneringen Stefan Strandberg tror riktignok topp tre-plassering blir vanskelig. Han er også ganske sikker på at Molde vinner foran Glimt.

– Jeg tror det er for langt opp til de to, kanskje tre, lagene der oppe. Vi hadde en for dårlig vårsesong med for mange tap og innslupne mål at det er for langt opp. Bredden er ikke god nok til å hamle opp med de per dags dato, sier Strandberg, og mener det handler om å fortsette å ta steg og fylle på med spillere.

– Medalje har du ikke troen på?

– Hvis alle stjernene står rett for oss, kan vi kanskje ta tredjeplassen, men jeg tror det blir litt for langt opp, vurderer Strandberg.

Lillestrøm-trener Geir Bakke – som søndag tapte mot Vålerenga for første gang siden 2016, da som Sarpsborg-trener – har ligget i toppen av tabellen hele sesongen.

– Prestasjonsmessig leverer Vålerenga, Molde og Bodø/Glimt bedre fotball enn oss i øyeblikket. Vi får prøve å jobbe oss ut av det og få tilbake soliditeten. Vi har noen spillere ute, og det blir noen utfordringer når det er nøkkelspillere som ikke kan bidra, og det blir litt mye på én gang, påpeker LSK-treneren.

Han var uten midtstopper Tom Pettersson og den faste høyrebacken Eskil Edh. Begge er skadet. Mens Vålerengas Osame Sahraoui er i kalasform. Etter kampen bekreftet sportssjef Joacim Jonsson at de nå jobber med å forlenge kontrakten til 21-åringen i håp om å kunne selge ham enda litt dyrere.

Fagermo tror Sahraoui skriver på ett år til på kontrakten, som i så fall forlenger den ut 2024.

– Han har vært veldig god for oss, men vi har gjort mye for ham også. Han har hatt ubegrenset tillit av meg, selv om han har slitt. Det er noe av grunnen til at det løsner nå, at han vet han har treneren i ryggen, som tror på ham og er glad i ham. Sånn må det være når du bruker unge spillere. Å tørre å gjøre det har Osame nytt godt av. Jeg tror han er litt som Aron var, at de ser verdien vi har gitt dem, sier Fagermo, og nikker bekreftende når VG spør om det handler om å legge igjen penger i Vålerenga.

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 21 16 3 2 47 – 19 28 51 2 Bodø/Glimt 21 12 5 4 53 – 26 27 41 3 Lillestrøm 21 12 5 4 37 – 20 17 41 4 Rosenborg 21 11 7 3 45 – 28 17 40 5 Vålerenga 21 11 3 7 36 – 29 7 36 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Conference League-kvalifisering

Conference League-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk