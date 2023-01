Jacobsen svarer om kraftig rolle-kritikk: – Må løftes på et helt annet nivå

Utøverkomité-leder Astrid Uhrenholdt Jacobsen hadde invitert nær rundt 400 toppidrettsutøvere til «oppvask» etter den betente saken om russisk deltakelse i internasjonal idrett. Bare et 30-talls utøvere stilte.

LEDET OPPVASKMØTE: Astrid Uhrenholdt Jacobsen, her avbildet under ekstraordinært idrettsting i 2021.

– Jeg trodde jeg skulle få mer dritt. Jeg vet ikke om folk bare var høflige, sier Jacobsen til VG kort tid etter at møtet var over i 21:00-tiden tirsdag.

– Så du ble ikke møtt av kritikk?

– Jeg synes dette var veldig greit sammenlignet med det som har vært i media den siste uken.

I rundt halvannen time ledet hun den digitale seansen etter at det har stormet rundt henne som person og utøverkomiteens rolle den siste snaue uken.

Det startet med at NRK hadde kilder som opplyste at Jacobsen «tok til orde for Russland-retur» i det som blir kalt en «sonderingsmøte» med IOC.

HAR FÅTT TØFF KRITIKK: Astrid Uhrenholdt Jacobsen, her under en VG-reportasje tidligere.

Organisasjonen har nemlig de siste månedene forhørt seg med utøvergrupperinger verden over om hvordan de stiller seg til russisk og belarusisk deltagelse i idretten igjen.

En oppgitt Jacobsen kritiserte NRK i et VG-intervju og hevdet at hun kun tok til orde for en diskusjon om temaet.

Søndag delte hun referatet fra IOC-møtet. Det har ikke stoppet kritikerne. Blant dem roeren Kjetil Borch, som blant annet har uttrykt liten tillit til Jacobsen som utøverkomité-leder.

– Var det noen som ba deg trekke deg?

– Nei, men jeg har sagt at hvis noen mener det, så kan de gjøre det i de rette formelle foraene, sier Jacobsen.

Utøverkomitéen består av: Astrid Uhrenholdt Jacobsen (leder)

Anna Margrete Sletsjøe (nestleder)

Aida Dahlen

Anita Yvonne Stenberg

Birgit Skarstein

Lena Schrøder

Sarah Louise Rung

Stian Skjerahaug

Øyvind Watterdal

Borch mente blant annet at Jacobsens ulike roller som IOC-medlem og leder for den norske utøverkomiteen er «krevende». Andre har tatt til orde for at hun må trekke seg som leder av utøverkomiteen på grunn av dette.

Som Hans B. Skaset, tidligere formann i Norges friidrettsforbund og professor på Norges idrettshøgskole, uttalte til TV 2 tidligere tirsdag.

– Du har sagt at man må sette seg inn i de ulike rollene og at du ikke får noen direktiver fra IOC da vi spurte om du følte på noen rollekonflikt mellom de to vervene. Men fortsatt stilles det store spørsmål og intensjonen din trekkes i tvil, hva tenker du om det?

– For å bli valgt inn i IOCs utøverkomite, så er det en forutsetning at du er medlem av din nasjonale utøverkomite. Og grunnlaget for det er representativt demokrati. Det er jo ikke noe unikt i idretten. Det finnes mange presidenter og så videre som er medlem av sitt nasjonale særforbund. Det er sånn det er oppbygget. Jeg må velges inn nasjonalt, så kan jeg foreslås som nasjonal representant til et internasjonalt verv, sier Jacobsen.

Hun forteller at hun ble demokratisk valgt under en avstemning under OL.

– Da er jeg valgt av de internasjonale utøverne. Hvis Norges utøvere ikke ønsker – om det er meg eller en annen – en i IOCs utøverkomité i det hele tatt, så er konklusjonen at Norge frasier seg muligheten til å bli hørt der. Du kan ikke være medlem der uten å være medlem av utøverkomiteen i Norge. Dette handler om noe som er større enn at jeg skal trekke meg eller ikke. Det må løftes på et helt annet nivå.

– Men hadde det vært best å trekke seg for å fjerne all tvil?

– Jeg kan la være å være leder i Norges utøverkomité og gå over til å være ordinært medlem, sier Jacobsen, som påpeker at systemene gjør det vanskelig å trekke seg helt ut. Hun avsluttet det temaet slik:

– Det blir vanskelig at det går greit når man vil dette, men når det ikke passer, så vil vi ikke. Skal vi melde oss ut av alt? Det er ikke for min del at vi er der.

KRITISK STEMME: Roeren Kjetil Borch, her under OL i Tokyo i 2021.

Tirsdag kveld fikk hun i hvert fall snakket ut med Borch og andre utøvere.

– Jeg har forsøkt å redegjøre for hva vi driver med, hva som har skjedd i denne saken og hva vi har sagt. Så har jeg bare beklaget. Det har vi uttalt oss om før også. Denne saken var av en sånn natur at flere burde vært hørt i forkant. Men det har ikke vært verdens største tidsvindu her.

– Så redegjorde jeg litt for rollene mine siden det også har vært oppe til diskusjon. Vi diskuterte disse tingene. Noen hadde meninger om selve saken, men ikke så mye om prosessen. Det var nyttige og fine innspill, sier Jacobsen.

Utøverkomité-lederen forteller at de hadde sendt ut e-poster til rundt 400 adresser.

Hun har ikke helt nøyaktige rapporter, men sier det var omtrent 30 utøvere som «møtte» opp til den digitale seansen.

Jacobsen vil ikke si hva hun mener om deltagelsen etter en snau uke der saken har fått stor oppmerksomhet.

I tillegg til å forklare seg fortalte Jacobsen også at de på ingen måter er i mål med prosessen, som skal avgjøre hva norske utøvere mener om russisk og belarusisk deltagelse i idretten igjen.

– Vi har fortsatt til gode å fatte vedtak. Skal vi det, så må alle høres igjen, mener Jacobsen.

Hun forteller deretter at det må en mer formell prosess til.

– Men i den internasjonale prosessen forventer vi å få bli hørt igjen. Så kan ikke IOC kjøre en prosess på dette til evig tid. Men de fatter ikke noe vedtak i sitt styre uten utøverinvolvering. Så det skal jeg kreve at det blir. Du trenger heller ikke å ha lest mange uttalelser fra Bach (IOC-presidenten) for å forstå at han er for utøverinvolvering. Det kan vi forvente.