Klæbo ber om VM-frihet – svarer på lagkameratenes utspill

LES ROUSSES (VG) Johannes Høsflot Klæbo (26) ønsker å få velge hvilke VM-øvelser han skal gå selv, men duellen om å få gå 15-kilometeren er ekstremt tøff. Fredagens renn blir avgjørende for uttaket.

6 TIMER I BIL: Johannes Høsflot Klæbo kom fra 1800-meters høyde i Livigno og er her på parkeringsplassen etter en test av de krevende løypene i Les Rousses. I løpet av en kort prat med VG stoppet flere skigåere i løypen ovenfor og skuet på verdenscuplederen.

Klæbo har vunnet Tour de Ski og vanvittige 13 av 16 renn han har stilt opp i denne vinteren. Resultatene har fått folk til å spekulere i om han kan vinne 6 av 6 VM-gull i Planica, som starter 23. februar.

Men Harald Østberg Amundsen og Sjur Røthe har gitt uttrykk for at seiersmaskinen ikke bør være trygg på å få plass til 15 km fri under VM. Ettersom Klæbos beste og eneste resultat i en intervallstart skøyting denne vinteren er 5. plass.

Program, Les Rousses Her er oversikten for verdenscupen i franske Les Rousses: Fredag: Kl. 12.00: 10 km fri, intervallstart, kvinner

Kl. 14.45: 10 km fri, intervallstart, herrer

VM-øvelse Lørdag: Kl. 14.30: Sprint klassisk, begge kjønn

VM-øvelse Søndag: Kl. 12.45: 20 km klassisk, fellesstart, kvinner

Ikke VM-øvelse, men relevant for stafetter, 15/30 km med skibytte og 30/50 km Alt vises på Viaplay/TV 3.

– Utspillene må de selv stå for. Det er jo fint at man har litt takhøyde i sporten vår. Det er bra med litt meninger. Men heldigvis er det ingen av oss som skal ta ut VM-laget, sier Klæbo til VG og fortsetter:

– Jeg ønsker ikke å gjøre noen vurderinger av egne sjanser. Det er ikke min oppgave. Alle helgens renn er viktige, men ikke noe i år kan måle seg med VM. Det er VM det handler om i år. Det er da jeg skal være på topp.

NRK-ekspert Torgeir Bjørn mener Klæbo bør kunne velge VM-øvelser fritt. Distansetrener Eirik Myhr Nossum ville sist helg ikke si om Klæbo har plass på 15-kilometeren.

– Hva jeg fortjener og hva jeg ikke fortjener skal ikke jeg ha noe formening om. Men det er klart at jeg ønsker frihet til å gå alle distanser. Det ønsker vel de fleste, sier Klæbo.

Trolig er han helt udiskutabel på de fem andre VM-øvelsene.

Kandidatenes VM-søknad Hans Christer Holund har friplass som regjerende verdensmester på 15 kilometer fri. For de øvrige har det vært tre renn (10 og 15 km fri) som hittil påvirker hvem som skal bli tatt ut til 15 kilometer fri i VM i Planica: Simen Hegstad Krüger: 10. plass Lillehammer. Seier i Davos. Syk under NM på Gjøvik. Didrik Tønseth: 2. plass på Lillehammer. 4. plass i Davos. Syk under NM på Gjøvik. Sjur Røthe: 9. plass på Lillehammer. 3. plass i Davos. Nummer 5 under NM på Gjøvik. Iver Tildheim Andersen: Seier på Lillehammer. Gikk ikke i Davos. Nummer tre under NM på Gjøvik. Johannes Høsflot Klæbo: Syk på Lillehammer. Nummer 5 i Davos. Gikk ikke under NM på Gjøvik. Harald Østberg Amundsen: Ble covidsmittet tidlig i sesongen. Kun gått NM-løpet, som han vant Fredagens 10 km fri fra Les Rousses (kl. 14.45 på Viaplay) er siste uttaksrenn.

Men å ta ut fire løpere til 15 km fri i VM blir et luksusproblem: Iver Tildheim Andersen (en seier), Simen Hegstad Krüger (en seier), Didrik Tønseth (pallplass), Sjur Røthe (pallplass) og Harald Østberg Amundsen (NM-seier) har alle vist seg frem på 10, 15 eller 20 km fri i intervallstart i vinter.

Fredagens 10 km fri fra Les Rousses (kl. 14.45 på Viaplay) er siste uttaksrenn og blir særdeles viktig.

Hans Christer Holund er eneste nordmann som er garantert å gå foreløpig. Han vant øvelsen i 2021 og har friplass.

– Vi har et veldig sterkt lag i skøyting. Det blir spennende å se på fredag. Simen er nok godt innenfor, men det er veldig jevnt om de gjenstående plassene, sier Holund.

– I historisk perspektiv, har det vært tøffere kamp om plassen?

– Jeg kommer ikke på en tidsperiode hvor det er så sterkt som det er nå. I skøyterenn gjennom vinteren, er det veldig mange forskjellige som har hevdet seg.

Didrik Tønseth mistet NM grunnet sykdom og er blant dem som må levere fredag.

– Det er slik hver helg fra starten på Beitostølen, det er ikke noe nytt. Går du for Norge, går du med kniven på strupen hver gang. Men det er artig når det er så mange som har resultater, sier Tønseth.

Ledelsen er klar over at de må forberede seg på noen tøffe samtaler fremover. Tidlig i neste uke skal det være klart hvem som er i VM-troppen.

– Denne tiden vi står i nå er krevende. Det er jo folk du lever med, du ser de jobber og sliter. De bruker livet sitt på dette. De er jo spent på hvordan de ligger an. Men man må passe seg for å ikke si for mye, sier langrennssjef Espen Bjervig.

– Veldig ubehagelig, sier Eirik Myhr Nossum, distansetrener for herrene, og utdyper:

– Å se ting svart på hvitt er greit. Men her er det jo desimaler som skiller. Det er per definisjon likt. Det er folk du har en god relasjon til som du skal vrake. Men du må gjøre et valg.

PS! Petter Northug har rekorden for flest gull i samme mesterskap – fire fra Falun i 2015.