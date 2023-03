Slik skal Toppserien spilles i 2023-sesongen

Terminlisten for Toppserien i fotball for kvinner sesongen 2023 etter at fotballtinget i helgen vedtok det foreslåtte turneringsformatet:

Lørdag 25. mars (1. runde, 15.00):

Lyn – Brann, LSK Kvinner – Avaldsnes, Rosenborg – Stabæk, Åsane – Røa, Vålerenga – Arna-Bjørnar 16.45.

Lørdag 1. april (2. runde, 15.00):

Arna-Bjørnar – Rosenborg, Avaldsnes – Lyn, Brann – Åsane, Røa – Vålerenga, Stabæk – LSK Kvinner 16.45.

Lørdag 15. april (3. runde, 15.00):

LSK Kvinner – Brann, Lyn – Stabæk, Rosenborg – Røa, Åsane – Arna-Bjørnar, Vålerenga – Avaldsnes 16.45.

Onsdag 19. april (4. runde, 19.00):

Avaldsnes – Brann 18.30, Lyn – Røa 18.30, LSK Kvinner – Arna-Bjørnar, Vålerenga – Stabæk, Åsane – Rosenborg 19.05.

Lørdag 22. april (5. runde, 15.00):

Arna-Bjørnar – Lyn, Røa – Avaldsnes, Brann – Vålerenga, Stabæk – Åsane, Rosenborg – LSK Kvinner 16.45.

Lørdag 29. april (6. runde, 15.00):

Arna-Bjørnar – Avaldsnes, LSK Kvinner – Røa, Stabæk – Brann, Åsane – Vålerenga, Rosenborg – Lyn 16.45.

Onsdag 3. mai (7. runde, 19.00):

Avaldsnes – Rosenborg, Brann – Arna-Bjørnar, Lyn – Åsane, Røa – Stabæk, Vålerenga – LSK Kvinner 19.05.

Lørdag 6. mai (8. runde, 15.00):

Lyn – LSK Kvinner, Stabæk – Arna-Bjørnar, Åsane – Avaldsnes, Røa – Brann 16.45.

Søndag 7. mai (8. runde):

Rosenborg – Vålerenga 15.00.

Onsdag 10. mai (19. runde):

Vålerenga – Røa 19.00.

Søndag 14. mai (9. runde, 15.00):

Arna-Bjørnar – Røa, Avaldsnes – Stabæk, LSK Kvinner – Åsane, Vålerenga – Lyn, Brann – Rosenborg 16.45.

Søndag 21. mai (10. runde, 15.00):

Lyn – Arna-Bjørnar, Rosenborg – Avaldsnes, Røa – LSK Kvinner, Stabæk – Vålerenga 16.45

Mandag 22. mai (10. runde):

Åsane – Brann 19.00.

Lørdag 27. mai (11. runde, 15.00):

Arna-Bjørnar – Stabæk, Avaldsnes – Åsane, LSK Kvinner – Lyn, Brann – Røa, Vålerenga – Rosenborg 16.45.

Lørdag 3. juni (12. runde, 15.00):

Rosenborg – Brann, Røa – Arna-Bjørnar, Stabæk – Avaldsnes, Åsane – LSK Kvinner, Lyn – Vålerenga 16.45.

Tirsdag 6. juni (13. runde, 19.00):

Arna-Bjørnar – Åsane, Avaldsnes – Vålerenga, LSK Kvinner – Rosenborg, Røa – Lyn, Brann – Stabæk 19.05.

Lørdag 10. juni (14. runde, 15.00):

Rosenborg – Arna-Bjørnar, Stabæk – Røa, Vålerenga – Brann, Åsane – Lyn, Avaldsnes – LSK Kvinner 16.45.

Søndag 18. juni (15. runde, 15.00):

Arna-Bjørnar – Vålerenga, LSK Kvinner – Stabæk, Røa – Åsane, Brann – Avaldsnes, Lyn – Rosenborg 16.45.

Lørdag 24. juni (16. runde, 15.00):

Avaldsnes – Arna-Bjørnar, Rosenborg – Åsane, Brann – LSK Kvinner, Stabæk – Lyn, Røa – Vålerenga 16.45.

Fredag 30. juni (17. runde):

LSK Kvinner – Vålerenga 19.00.

Lørdag 1. juli (17. runde, 15.00):

Lyn – Avaldsnes, Røa – Rosenborg, Åsane – Stabæk, Arna-Bjørnar – Brann 16.45.

Lørdag 26. august (18. runde):

Arna-Bjørnar – LSK Kvinner, Avaldsnes – Røa, Brann – Lyn, Stabæk – Rosenborg, Vålerenga – Åsane.

Lørdag 2. september (19. runde):

LSK Kvinner – Avaldsnes, Lyn – Stabæk, Rosenborg – Arna-Bjørnar, Åsane – Brann.

Lørdag 9. september (20. runde):

Arna-Bjørnar – Røa, Avaldsnes – Åsane, Lyn – Rosenborg.

Onsdag 13. september (20. runde):

Brann – Stabæk, Vålerenga – LSK Kvinner.

Lørdag 16. september (21. runde):

Avaldsnes – Brann, LSK Kvinner – Lyn, Røa – Rosenborg, Stabæk – Arna-Bjørnar, Åsane – Vålerenga.

Onsdag 4. oktober (22. runde):

Brann – Røa, Vålerenga, Arna-Bjørnar.

Lørdag 7. oktober (22. runde):

Lyn – Avaldsnes, Rosenborg – Åsane, Stabæk – LSK Kvinner.

Lørdag 14. oktober (23. runde):

Arna-Bjørnar – Brann, Rosenborg – Stabæk, Røa – LSK Kvinner, Vålerenga – Avaldsnes, Åsane – Lyn.

Søndag 22. oktober (24. runde):

Avaldsnes – Arna-Bjørnar, Brann – Rosenborg, LSK Kvinner – Åsane, Lyn – Vålerenga, Stabæk – Røa.

Lørdag 4. november (25. runde):

Arna-Bjørnar – LSK Kvinner, Rosenborg – Avaldsnes, Røa – Lyn, Stabæk – Åsane, Vålerenga – Brann.

Lørdag 11. november (26. runde):

Avaldsnes – Røa, LSK Kvinner – Rosenborg, Lyn – Brann, Vålerenga – Stabæk, Åsane – Arna-Bjørnar.

Lørdag 18. november (27. runde):

Arna-Bjørnar – Lyn, Brann – LSK Kvinner, Rosenborg – Vålerenga, Røa – Åsane, Stabæk – Avaldsnes.