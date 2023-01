Carlsen brøt tapsrekken og spilte remis: – Oppsiktsvekkende tall

Magnus Carlsen (32) stoppet den uvanlige tapsrekken og spilte remis mot nederlandske Jorden Van Foreest (23).

SJAKKESS: Magnus Carlsen er verdensener, men han har vært i trøbbel i Tata Steel Chess i Wijk aan Zee i Nederland.

Torsdag tapte Carlsen sitt andre strake langsjakkparti i Tata Steel Chess – første gang siden han gikk på to strake i Norway Chess i 2015, ifølge TV 2.

Fredag hadde Carlsen lenge et lite overtak med sorte brikker mot Van Foreest, men det endte likevel med remis for Norges sjakkess.

Etter seks av 14 partier er Carlsen to poeng bak ledende Nodirbek Abdusattorov.

Antall tap for Magnus Carlsen i langsjakk, 2018–2023 2018: 2

2019: 0

2020: 2

2021: 2

2022: 1

2023: 2

– Det er klart det er oppsiktsvekkende tall for vår mester, sier NRKs sjakkekspert Torstein Bae til VG.

Allerede i 2023 har Carlsen to tap i langsjakk. langsjakk.klassisk sjakk, med normal (romslig) tidsbegrensning. Kilde: Det norske akademis ordbok. De siste fem årene har 31-åringen bare tapt to – eller færre –partier per år.

EKSPERT: Torstein Bae har kommentert mange av Magnus Carlsens største triumfer gjennom karrieren for statskanalen NRK.

– Det er en spesielt svak innsats, mener Bae.

– Det er klart at det kan være tilfeldighetenes spill, men det er absolutt grunn til å spørre hvor Magnus ser for seg i langsjakk på sikt når han har gitt opp VM i langsjakk, sier Bae.

Carlsen har vært verdensmester i langsjakk siden 2013, men sa til VG i fjor at han ikke er motivert for en ny VM-kamp.

– Hva er det han egentlig jakter på i langsjakken? spør Bae seg selv retorisk.

Eksperten peker på at målet om 2900 i rating kan være en grunn til å holde motivasjonen oppe.

Men han svarer raskt på egen påstand:

– Jeg tror selv Magnus føler det er veldig langt frem til 2900 i rating nå, hevder Bae om Magnus Carlsen som har 2859 i rating i langsjakk.

Bae synes det uansett er litt tidlig å trekke konklusjoner etter Carlsens spill de siste dagene.

Carlsen har vunnet den pågående prestisjefulle sjakkturneringen åtte ganger og er tittelforsvarer.