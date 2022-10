Slår alarm om kvinner i toppidretten: – En nasjonal kjempeutfordring

HELSFYR (VG) NTNU-professor Øyvind Sandbakk er bekymret for utviklingen blant kvinner i norsk toppidrett – også blant langrennsløpere.

ENERE: Therese Johaug og Marit Bjørgen sto i front for norsk kvinnelangrenn i flere år. Nå har begge lagt opp og Johaug har sittet i et utvalg som kom med innspill til hvordan norsk langrenn kan bli bedre.

– Jeg tror ikke man skal bli overrasket om det blir krevende på resultatlisten i år, men spørsmålet er hva som skjer om tre og fem år, sier Sandbakk fra scenen da han presenterte en fersk rapport for Ski-Norge på et møte i Oslo.

Langrennskomiteen satte tidligere i år ned et utvalg for å lete etter svar på blant annet årsaker til nedturen for de norske kvinnene – og hvordan man kan gjøre forbedringer til fremtiden.

Foruten Therese Johaug (tre gull) var en 8. plass på sprint og 13. plass på distanse det beste fra de norske kvinnene i OL sist vinter.

Fakta Utvalget og medlemmene Langrennskomiteen i skiforbundet satte tidligere i år ned et utvalg som skulle se på forklaringer til både positive og negative trender i norsk damelangrenn og paralangrenn. Øyvind Sandbakk (NTNU-professor, jobbet på Olympiatoppen i en årrekke og sjef for Senter for toppidrettsforskning)

Guro Strøm Solli (tidl. skiløper, professor ved NTNU, har forsket på Marit Bjørgens trening)

Berit Mogstad (aktiv skiløper og medlem av langrennskomiteen)

Therese Johaug (tidligere langrennsløper)

Bente Skari (tidligere langrennsløper)

Frank Heggebø/Liv Hemmestad (fagkonsulenter ved Olympiatoppen innen idrettscoaching)

Sindre Bergan (sportsdirektør Norges Toppidrettsgymnas)

Thomas Losnegård (fagansvarlig utholdenhet ved Olympiatoppen)

Espen Bjervig (langrennssjef Norges Skiforbund) De gjennomgikk følgende temaer med lupe: Organisering, kultur og ledelse

Treningsfilosofien fra ungdom til elitenivå

Den helhetlige oppfølgingen og tilretteleggingen

Det forebyggende helsearbeidet Les mer

Utvalget var ledet av NTNU-professor Øyvind Sandbakk med flere kjente navn som tidligere langrennsløpere Therese Johaug og Bente Skari. Rundt 60 personer ble intervjuet til evalueringsrapporten.

Sandbakk presenterte flere anbefalinger til forbedringer fra scenen. Han mener norsk toppidrett generelt sliter med å få frem kvinner – både blant de beste utøverne, trenere og ledere.

Fakta Anbefalingene i rapporten var disse: Generelle anbefalinger Utvalget anbefalte Skiforbundet å ansette en fagsjef/sportssjef. Det har allerede blitt lyst ut. Videreutvikling av landslagsmodellen:

*Tettere oppfølging i regionale treningsfellesskap

*Møteplasser for faglig samhandling/kunnskapsdeling

Strategi for økt mangfold av kjønn, lokalisering og kompetanseprofiler i fremtidens trener- og lederteam

Helhetlig og langsiktig plan for forebyggende helsearbeid på ulike utviklingstrinn For kvinnelangrenn: Utvikling og implementering av en felles verdibasert prestasjonskultur

*Styrket kvalitetssikring av treningsarbeidet på ulike nivå

*Tett helhetlig oppfølging i et langsiktig perspektiv

Implementering av oppdatert kunnskap om forebyggende helsearbeid og kvinnespesifikke temaer

Strategi for å få kvinner til å fortsette i satsingen lengre

*Tilrettelegging i forbindelse med studier, jobb, økonomi og forutsigbarhet/støtte rundt det å få barn i løpet av karrieren For paralangrenn: Utvikling og implementering av felles verdibasert prestasjonskultur

*Styrket kvalitetssikring av treningsarbeidet

*Tett helhetlig oppfølging i et langsiktig perspektiv

Inkludering av parautøvere i gode regionale treningsmiljøer som stimulerer de positive effektene dette kan gi både treningsmessig og sosialt

Videreutvikling av rekrutteringsstrategier i samarbeid med klubber, kretser og/eller skigymnas Les mer

– Siden 1990-tallet har kvinnesiden i norsk idrett vært for dårlig. Det er et vedvarende problem og et økende problem i norsk toppidrett, sier Sandbakk.

I sommer-OL i Tokyo tok for eksempel Norge åtte medaljer, de syv individuelle var av menn, mens håndballjentene tok bronse.

Blant de 16 gullene Norge tok i vinter-OL i Beijing, sto Therese Johaug (tre) og skiskytter Marte Olsbu Røiseland (to) for fem av dem individuelt. Ett gull kom på mixed skiskyting-stafett med Røiseland. De ti øvrige gullene ble tatt av herrer.

– Det er en nasjonal kjempeutfordring. Historisk sett har norske kvinner gjort det bra i langrenn, sier Sandbakk før han la til at norsk kvinnelangrenn er på vei mot det «vanlige» i norsk idrett.

– Jeg håper norsk langrenn kan gå i front for utviklingen, vi har ikke vært verst i klassen, men jeg håper vi kan gå foran. Norsk toppidrett er elendig på kvinnesiden, sier Sandbakk.

NTNU-professor Øyvind Sandbakk presenterte en fersk rapport for høstmøtet i langrenn.

Han understrekte at det gjaldt også blant trenere og ledere.

Ut av rapporten pekte Sandbakk på at «den røde tråden» i treningen blant norske kvinneløpere har mye å gå på. Han mener også det er viktig å sørge for god støtte når det kommer til studier, jobb og økonomi til kvinner som vil satse.

– Jeg tror mange av de kvinnene som har lykkes i toppidretten, har blitt veldig gode ganske raskt, sier Sandbakk.

NRK-ekspert Fredrik Aukland og Viaplay-ekspert Martin Johnsrud Sundby har tidligere reagert på at langrennssjef Espen Bjervig satt i utvalget.

– Det har sikkert vært litt ubehagelig for Espen, men han skal ha at han har stått i det på en bra måte. Da vi kom med en liste med sterke meninger over alt vi kan forbedre som, hadde jeg nok satt ut piggene litt som sjef for norsk langrenn, sier Øystein Sandbakk fra scenen og med forsiktig latter.

De siste årene har en rekke sterke kvinneløpere takket av i Marit Bjørgen, Therese Johaug, Maiken Caspersen Falla og Astrid Uhrenholdt Jacobsen blant annet. Spenningen er stor for hvordan de norske kvinnene vil prestere til vinteren.