Northug og Dyrhaug begriper ikke priser: – Har aldri blitt klok på den gallaen

VAL DI FIEMME (VG) Petter Northug og Niklas Dyrhaug savnet spesielt to navn da Idrettsgallaens priser ble delt ut lørdag kveld. Nemlig tidligere trener og sykkelekspert Johan Kaggestad, samt tennispappa Christian Ruud.

IMPONERTE: Petter Northug, her på toppen av Alpe Cermis, etter at han og en rekke eks-langrennsløpere gikk den siste etappen av Tour de Ski. Northug ble nummer tre, blant annet slått av Dario Cologna.

Northug erkjenner at det lørdag kveld og søndag morgen ble litt snakk om prisutdelingene som ble gjort på Hamar i går.

Johan Kaggestad ble lansert som en kandidat for å motta hedersprisen. Den fikk han ikke.

– Det var synd at Johan ikke fikk muligheten til å få den prisen. Han har ikke bare betydd mye for sykkel, men for norsk idrett, påpeker Northug, som søndag morgen sammen med en rekke langrennsveteraner gikk en showutgave av den siste Tour de Ski-etappen.

Johan Kaggestad: Født: 12. oktober 1943 (79 år) Aller mest kjent som friidrettstrener. Ni sesonger som landslagstrener, blant annet tett på stjernene Grete Waitz og Ingrid Kristiansen. Fasiten ble 13 medaljer i OL, VM og EM ble fasiten på en ni sesonger. Han har også hatt trenerverv innen sykkel og skøyter, vært en del av apparatet til Vålerenga i fotball, styremedlem i Storhamar og vært tilknyttet Olympiatoppen som sportslig koordinator. Har de senere årene vært en folkekjær ekspert på TV 2 store satsing på sykkel og spesielt Tour de France.

Northug fikk selv muligheten til å samarbeide med Kaggestad i 2010 og 2011 da han var landslagsløper.

– Han gjorde en kjempejobb. Jeg har et tett og nært forhold til ham. Og så har han vært innenfor så mange kretser i idretten. Han har et kjært navn og har betydd så mye for så mange. Jeg synes det var synd han ikke fikk den, sier Northug og får full støtte av ekspertkollega Niklas Dyrhaug.

Prisen gikk i stedet til tidligere landslagstrener i håndball og Olympiatoppen-sjef, Marit Breivik, som nylig har pensjonert seg.

– Hva tenker du nå som Breivik fikk prisen?

– Skal jeg være ærlig så tenker jeg ikke så mye på Idrettsgallaen.

– Hva slags forhold har du til den?

– Jeg har ikke noe forhold til den, sier Northug og smiler.

Tidligere TV 2-programleder, Davy Wathne, retter krass kritikk mot juryen på Twitter.

«At den dyktigste og mest kunnskapsrike formidleren av sport på TV takker for seg uten å ha mottatt Idrettsgallaens hederspris, sier dessverre mer om juryen og prisutdelerne enn om Kaggestad. En skandaløs og pinlig forbigåelse», skriver han.

Den tidligere idrettstreneren og mangeårige folkekjære sykkeleksperten på TV 2 har slitt med alvorlig sykdom.

– Han fortjener den i hvert fall hundre prosent. Jeg så ikke på Idrettsgallaen, men ridder Kaggestad fortjener den. Det hadde vært en veldig fin hedersbevisning for ham.

Til Dagbladet skrev sønnen Mads Kaggestad følgende i en tekstmelding:

– Jeg ser nå at VG har skrevet en kommentar om det, og at det er mye engasjement. Det er rørende og gjør meg stolt på fatterns vegne. Men vi har ikke snakket eller tenkt på en slik mulighet før du sendte meg melding nå.

De to eks-langrennsløperne jobber i dag som eksperter, men har levd et langt liv i toppidretten, og vet litt om hva som ligger bak prestasjonene.

De reagerer også på kåringen av «årets trener». Den gikk til Thorir Hergeirsson, trener for det norske damelandslaget i håndball. Håndballdamene sikret EM-gull i fjor.

Men Northug og Dyrhaug trekker frem tennispappa- og trener, Christian Ruud.

SUKSESSDUO: Christian Ruud og Casper Ruud, her avbildet under en turnering i Norge i september i fjor.

Han har trent sønnen sin i en årrekke og 2022 ble året der det 24 år gamle norske tennisesset virkelig hevdet seg i den internasjonale eliten. Ruud spilte to Grand Slam-finaler.

– Jeg var sikker på at Christian Ruud skulle få den i går. Jeg var bombesikker. Men som sagt: Jeg har aldri blitt klok på den gallaen.

– Der er jeg helt på linje med Petter. Det er helt feil. Det Casper Ruud har gjort har vært enormt. Og det skyldes det samarbeidet han har med faren. Det er vanvittig at vi har en norsk tennisspiller som er i to Grand Slam-finaler. Det er jo en stor verdensidrett, sier Dyrhaug.

– Hva tenkte du da Thorir fikk den?

– Jeg tenkte at det var en typisk norsk kåring, sier Dyrhaug.

Det er Tore Øvrebø, leder av Olympiatoppen, som er jurysjef.

Han skriver i en tekstmelding søndag at «det er hyggelig at VG engasjerer seg i tildelingen av hedersprisen».

Han fortsetter:

«Vi er heldige i Norge, det er mange flotte kandidater som fortjener å bli løftet fram og hedret for sin innsats for norsk idrett. En samlet hovedjury tildelte årets hederspris til Marit Breivik, og begrunnelsen fremført av statsministeren, er juryens svar på valget. Juryen anerkjenner også Johan Kaggestads store bidrag til norsk idrett».