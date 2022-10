Tung oppkjøring for stjernene: – Ikke ideelt

Under to måneder før verdenscupen starter, er det stor usikkerhet rundt skiskytter-profilene Marte Olsbu Røiseland (31) og Tiril Eckhoff (32).

LITE FLYT: Veteranene Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland har slitt etter sist vinter. Her fra en jubeldag i Holmenkollen.

Røiseland, som ble OL-dronning sist vinter med tre gull og to bronse, har slitt med å få respons på treningen i sommer før hun ble rammet av hudsykdommen helvetesild.

Eckhoff gikk på en smell etter sist sesong og vurderte å legge opp på de to verste dagene. Hun har slitt med søvn og vært utslitt. Mandag melder TV 2 at Eckhoff står over neste samling i VM-byen Oberhof.

– Det går litt opp og ned. Tiril er i trening og fysisk sett er formen grei. Hun har hatt flere gode økter, så blir det spennende å se nærmere sesongstart, sier sportssjef Per Arne Botnan.

Fakta Røiseland og Eckhoff Marte Olsbu Røiseland: 31 år

7 OL-medaljer (tre gull)

14 VM-medaljer (elleve gull)

35 pallplasser i verdenscupen (15 seirer)

Vant verdenscupen sammenlagt sist sesong Tiril Kampenhaug Eckhoff: 31 år

8 OL-medaljer (to gull)

14 VM-medaljer (ti gull)

48 pallplasser i verdenscupen (28 seirer) Les mer

Røiseland er tilbake i god trening, men synes det er umulig å vite hvor hun står før verdenscupen starter i finske Kontiolahti 29. november.

Røiseland vil se an nærmere om hun skal gå de første verdenscup-helgene, eller legge inn trening for å sikre formen til VM 8–19. februar.

– Jeg kommer til å fokusere på VM. Grunnlaget burde vært bedre, men jeg håper mange år med trening bak meg vil hjelpe. Men det er klart det ikke er ideelt. Jeg prøver jo å være perfeksjonist i alt jeg gjør, sier Røiseland.

Hun sier hun ikke er bekymret, men er avhengig av at treningen stemmer fremover.

– Hva tenker du for Norges del når du og Eckhoff, de to største stjernene på laget, har slitt i oppkjøringen?

– Vi er heldig med et sterkt lag og mange gode, unge utøvere. Jeg tror de vil få til gode resultater. Tiril og jeg drar på årene, men jeg håper at vi begge kan komme oss i form, hvert fall utover i sesongen, svarer Røiseland.

Røiselands ektemann Sverre er trener for det tyske skiskytter-landslaget.

– Det er vanskelig å si hvor Marte står. Hun var sliten etter sesongen, så har det ikke fungert ordentlig i sommer før det var helvetesild for en måned siden. VM er hovedmålet, så Marte kommer til å gjøre det hun har tro på for å være i best mulig form til det, sier Sverre Olsbu Røiseland.