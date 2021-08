Opplysninger til VG: Heerenveen med bud på Berg

Den nederlandske klubben gjorde denne helgen et fremstøt for å sikre seg landslagsspilleren, men det meste tyder på at Patrick Berg (23) blir værende.

ATTRAKTIV: Patrick Berg tiltrekker seg interesse fra Nederland.

Ifølge VGs opplysninger la Eredivisie-klubben Heerenveen nylig inn et bud på midtbanespilleren.

Daglig leder Frode Thomassen i Bodø/Glimt har ikke besvart VGs henvendelser, men alle indikasjoner tyder på at budet er langt unna det klubben krever for å selge profilen.

Det virker ikke Berg å ha store problemer med.

– Det har vært konkret interesse, bekrefter han til VG og fortsetter:

– Men sånn som ting er nå, så forholder jeg meg veldig til at ballen ligger hos Glimt. Det er de som må kjenne på om det er riktig timing å selge nå når vi står foran en viktig høst. Jeg tror de kjenner veldig på at de ønsker å ha med alle inn mot høsten. Og det skjønner jeg veldig godt.

På torsdag spiller Bodø/Glimt om en plass i Conference League-gruppespillet når de tar imot Zalgiris til returkamp etter 2–2-oppgjøret i Litauen forrige uke.

Conference League-deltakelsen er en vesentlig grunn til at Bodø/Glimt er svært skeptiske til å akseptere et bud på en så sentral spiller som Patrick Berg.

Skulle Bodø/Glimt kvalifisere seg til gruppespillet torsdag, vil de tjene rundt 30 millioner kroner.

Glimt avslo tidligere i sommer et bud fra en gresk klubb som var villig til å betale over 20 millioner kroner for Berg.

I gruppespillet tjener man drøye fem millioner kroner per seier og 1,7 millioner kroner per uavgjort.

Derfor er det grunn til å tro at Bodø/Glimt vil beholde både Marius Lode, Fredrik Bjørkan, Patrick Berg og Erik Botheim med mindre de skulle motta helt spektakulære bud.

