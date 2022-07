To røde kort på overtid da Viking og Rosenborg delte poengene

(Viking - Rosenborg 1–1) Det kokte fullstendig over for flere på overtid da Viking og Rosenborg delte poengene. Zlatko Tripic’ brutale takling på Victor Jensen slaktes av flere.

– Jeg håper han (Tripic) blir ute en stund slik at vi får bukt med dette. Det er ikke første gangen han gjør dette får jeg fortalt, sier RBK-trener Kjetil Rekdal til Discovery+ om taklingen.

Situasjonen Rekdal sikter til er fjorårets takling fra Tripic på Anders Konradsen på SR-Bank Arena. Den gang slapp Viking-spilleren unna med gult kort.

Romsdalingen mener Tripic minst burde få tre kampers karantene.

Men det var ikke det eneste røde kortet som ble utdelt. RBK-kaptein Markus Henriksen fikk også marsjordre etter tumultene i etterkant av taklingen.

Trønderens røde kort ble muligens gitt på feil grunnlag, da det så ut til at Henriksen ikke var den som dyttet Tripic over ende da det kokte mellom spillerne etter taklingen.

Trolig var det midtstopper Sam Rogers som skulle vært straffet. Rekdal mener bestemt at Henriksen burde slippe karantene.

– Jeg opplevde det røde kortet som veldig strengt. At det kommer en reaksjon etter en slik «kvesting» må være greit. Han burde hvert fall ikke få noen særlig karantene etter dette.

PÅ VEI INN TIL DOMMERNE: Rosenborg-trener Kjetil Rekdal.

Etter kampen skal Rekdal ha spasert inn i dommergarderoben. Det lokalavisen Nidaros.

– Jeg har respekt for dommerne. Det går an å snakke med Tore Hansen, sier RBK-sjefen, sier Rekdal til avisen. På spørsmål om Rosenborg nå vurderer anke eller protest, svarer han dette:

– Vi får sette oss ned og se situasjonen i ro og mak nå først.

Tripic, som var tilbake fra skade, felte Rosenborg-spilleren på hensynsløst vis. Dommer Tore Hansen var raskt nede i lomma for å dra frem det røde kortet og viste Tripic hans første i karrieren.

– Det er ikke fint. Det er en dum takling. Jeg ville absolutt ikke skade ham. Jeg fikk en dårlig berøring og ville bare stoppe kontringen. Det røde kortet er greit. Dette var aldri intensjonen min, sier Tripic selv til Discovery+.

Det samme mener Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim, som mener dommeren gjorde helt rett.

– Den er klink rødt. Det er noe vi ikke ønsker å se på en fotballbane, sier Aarsheim til rettighetshaveren.

Eurosport-ekspert Christian Gauseth slakter taklingen og kaller manøveren «karrieretruende». Samtidig mener den tidligere Mjøndalen-kapteinen at Markus Henriksen aldri skulle vært utvist.

– Det er akkurat dette vi må bli kvitt fra norske fotballbaner. At disse to situasjonene skal sidestilles, det skjønner jeg ikke. Det skulle aldri vært et rødt kort, sa moldenseren i «Fotballkveld»-studio.

KRITISK: Fotball-ekspert Christian Gauseth. Her fra et intervju med VG i 2021.

Før det fikk vi servert to vidt forskjellige omganger. Viking, som lenge har sett ut som en reell utfordrer til seriegullet, har fått det svært tøft i det siste med sine mange skadeproblemer.

Foran møtet med Rosenborg var fasit to poeng på de siste fem seriekampene. Sist seier kom 16. mai.

Etter kampen kunne de plusse på ett poeng til, selv om den etterlengtede trepoengeren lar vente på seg.

Hjelpen til å sikre det ene poenget kom derimot fra uventet hold. 22-årige Adrian Pereira var uheldig i det han havnet sist på en avslutning fra Viking-spiller Harald Nilsen Tangen midtveis i den andre omgangen.

Selvmålet sørget for stor jubel fra hjemmepublikumet. Pereira er nemlig ingen populær figur i Viking-miljøet etter at han valgte å signere for Rosenborg fremfor en retur til moderklubben da utenlandsoppholdet i Hellas ikke gikk etter planen.

Pereira er sønn av Viking-legende Thomas Pereira.

TUNG KVELD PÅ JOBBEN: Adrian Pereira hadde ikke det beste gjensynet med SR-Bank Arena.

22-åringens selvmål utlignet Stefano Vecchias scoring fra førsteomgang.

Det var en omgangen som var langt under pari sett med Viking-øyne. Et prosjektil fra Vecchia var det som skilte lagene ved pause, til tross for at Rosenborg var klart best.

To i metallet fra sidebackene Dahl Reitan og Pereira hjalp derimot lite, og dermed gikk trønderne i garderoben med «bare» 1–0.

MÅLSCORER: Stefano Vecchia sørget for 1–0 til Rosenborg.

Viking-leiren tok grep og startet annenomgang godt. Da timen var spilt måtte Rosenborg-spiller Tobias Børkeeiet avverge et forsøk på streken, men gjestene holdt seg stadig foran.

Like etterpå kom den omtalte utligningen som gikk via Pereira.

Det ble kampens siste scoring.

