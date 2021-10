Solskjærs Ronaldo-problem: – Stilbrudd

Cristiano Ronaldo gikk rett mot garderoben etter sin tredje målløse ligakamp på rad. The Athletic-journalist Oliver Kay mener Manchester United ikke nødvendigvis er bedre etter portugiserens inntreden.

TYDELIG SKUFFET: Cristiano Ronaldo virket ikke bare fornøyd da han for tredje Premier League-kamp på rad gikk målløs av banen i Manchester Uniteds 4–2-tap mot Leicester.

– Noen ganger blir det vanskeligere om man har mange stjernespillere. Jo flere stjernespillere man har, jo vanskeligere kan det bli. De store Manchester United-årgangene fra tidligere år var først og fremst gode enheter, sier Kay.

The Athletic-journalisten peker på at lagets prestasjoner er blitt verre etter Ronaldos inntreden.

– Jeg mener det er tydelig å se at Ronaldo ikke bidrar for laget i like stor grad som United trenger, sier Kay, og får støtte fra tallene VG har sett på.

Fansen var i ekstase da 36-åringen i august bestemte seg for å returnere til klubben han ble verdens beste spiller i, og starten var også lovende: Han scoret fire mål på sine tre første kamper. Siden er det blitt tre «smultringer» på rad i ligaen, i en periode Manchester United har slitt.

Fakta Ronaldos kamper for Manchester United 11.9: Manchester United – Newcastle 4–1, 2 mål. 14.9: Young Boys – Manchester United 2–1, 1 mål. 19.9: West Ham – Manchester United 1–2, 1 mål. 25.9: Manchester United – Aston Villa 0–1, 0 mål. 29.9: Manchester United – Villarreal, 1 mål. 2.10: Manchester United – Everton 1–1, 0 mål. 16.10: Leicester City – Manchester United 4–2, 0 mål. Les mer

Fikk klar beskjed

Det foreløpige bunnpunktet kom med 4–2-tapet for Leicester lørdag, der kritikerne ikke var nådige mot manager Ole Gunnar Solskjær og hans disponering av det stjernetunge Manchester United-laget.

Ronaldo gikk rett mot garderoben, men fikk klar beskjed fra Solskjær om å gi bortefansen en liten takk for oppmøtet – en plikt portugiseren gjennomførte uten stor entusiasme.

«Ronaldos reaksjon viser hvorfor Solskjær er under press», skriver Tyrone Marshall i lokalavisen Manchester Evening News, som påpeker at Ronaldo så nedbrutt ut etter tapet.

MARGINENE MOT: Cristiano Ronaldo var nær ved et par anledninger, men slet med å sette sitt preg på Manchester United.

Stilbrudd

Øyvind Eide er sportsdirektør ved Norges Toppidrettsgymnas og skriver taktiske analyser for den norske Manchester United-supporterklubben. Han mener det ikke er bare-bare å integrere så mange nye spillere inn i laget, men er samtidig bekymret over hvor lang tid det har tatt.

Bekymret er han også for Ronaldos manglende bidrag i det defensive arbeidet, som han mener fratar laget deres viktigste angrepsvåpen: de lynraske, giftige overgangene.

– Det er litt stilbrudd fra tidligere. Før bygget Solskjær opp laget ut fra press-spillet og faset ut de som ikke ville bidra til dette presset. Så henter de inn en av de som løper minst, sier Eide, men påpeker samtidig at de aller fleste ville gjort det samme – muligheten var for god.

Videre sier han at den nåværende formduppen er et symptom på kommende seiersrekke, som Solskjærs United har gjort så mange ganger før: Hver gang manageren er under hardt press, tryller laget frem en seiersrekke uten like. Samtidig mener han det blir viktig å finne en definert Ronaldo-rolle.

– Det er helt avgjørende. Nå får de færre brudd høyt i banen, som gode kontringslag er helt avhengig av. Dermed blir det en slags ond sirkel, som Ronaldo er med på å forsterke. Samtidig gjør det at de slipper til flere sjanser, analyserer Eide – men påpeker at problemet ikke er helt svart-hvitt og at det er langt mer sammensatt enn som så.

Publisert Publisert: 18. oktober 2021 23:58