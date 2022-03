Opseth tok karrierens første seier på hjemmebane: - Ganske sykt

Silje Opseth (22) satt igjen sist på toppen på hjemmebane i Holmenkollen. Under enormt press strakk hun seg til 131.5 meter i finaleomgangen. Det holdt til karrierens første seier.

KUNNE ENDELIG JUBLE: For første gang i karrieren vant Silje Opseth et verdenscuprenn. Seieren kom i tillegg på hjemmebane.

– Akkurat nå er jeg bare veldig glad. Jeg er lettet over at det svarer når jeg slipper meg løs. Denne trengte jeg nå. Det er ganske sykt. Jeg må bare la det synke inn, sier Opseth til NRK.

– Dette var ganske rått. Det kan ikke bli bedre enn på hjemmebane her i Kollen, fortsetter hun.

Det ble en historisk dag for de norske hopperne i Holmenkollen. For første gang i karrieren var Silje Opseth øverst på pallen. Dermed er hun den gjerde kvinnen som vinner et renn i verdenscupen. Denne sesongen har hun vært på pallen fire ganger før rennet i Holmenkollen.

Opseth forteller at hun klarte å holde nervene i sjakk på toppen.

– Jeg tenkte at jeg ikke hadde noe å tape. Jeg skaffet meg trygghet i førsteomgang. Jeg har vært på pallen mange ganger, og visste at jeg måtte gi alt for å vinne. Dette gir veldig mersmak og noe å bygge videre på, sier hun til statskanalen.

HOPPET BAKKEN NED: Silje Opseth imponerte stort på hjemmebane i Holmenkollen.

Landslagssjef Christian Meyer er full av lovord om Norges nye hoppkomet. Han forteller at veien mot toppen har vært lengre for Opseth enn for mange andre, også sett i lys av nedturen i OL forrige måned.

– Dette er helt fantastisk. Det er så fortjent. Hun har vunnet tidligere, men ble offer for en regnefeil på Lillehammer. Det har vært en humpete vei. Nå får hun kjenne på det å være best i verden. Jeg er rørt, sier Meyer til NRK.

Sara Takanashi, som var nummer tre etter førsteomgang, skuffet i finaleomgangen. Det gjorde også Nika Kriznar, som hoppet nest sist. Dermed lå alt til rette for Opseth, som hadde mye å revansjere etter den skuffende finaleomgangen i Lysgårdsbakken torsdag. 131.5 meter holdt til en seiersmargin på 2,6 poeng.

I førsteomgang landet Opseth på 129 meter.

Torsdag var Opseth opprørt over tilskuersvikten jentene opplevde på Lillehammer. I Holmenkollen ble det en real folkefest. Det hjalp henne mot seieren, forteller Opseth, som omtalte det hele som «en helt annen verden».

– At det var masse publikum i bakken ga meg en ekstra gnist. Jeg vil takke alle som møtte opp.

