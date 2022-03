Ødegaard hylles av tidligere Arsenal-stjerne etter ny scoring: – Nåtiden og fremtiden

(Watford - Arsenal 2–3) Martin Ødegaard (23) scoret igjen, markerte for fred og fullroses av en tidligere Arsenal-playmaker.

MARKERTE: Martin Ødegaard oppsøkte kamera og ga symbolet for fred etter scoringen.

– Saka og Ødegaard er nåtiden og fremtiden til Arsenal. To store, store talent, skriver tidligere Arsenal-spiller Cesc Fabregas på Twitter.

Det var nettopp den duoen, Bukayo Saka og Martin Ødegaard, som på vakkert vis fant hverandre og sørget for Arsenals 1–0-scoring. Etter et lite veggspill dem imellom fant Saka sin norske lagkamerat, som trillet ballen elegant inn bak Watfords Ben Foster.

Det var Ødegaards femte scoring for sesongen, og de rosende ordene fra Fabregas, som på midten av 2000-tallet slo gjennom i Arsenal og fikk over 300 kamper for klubben, kommer nok til å glede Ødegaard:

Den norske landslagskapteinen har tidligere uttalt at Fabregas var et av idolene hans i oppveksten.

Arsenal-fansens forhold til Fabregas er riktignok omstridt: Han var gnistrende god i flere sesonger etter å ha slått gjennom som et ungt talent, men det ble brent noen broer på grunn av måten han forlot klubben til fordel for Barcelona.

EKS-ARSENAL: Cesc Fabregas har latt seg imponere av blant andre Martin Ødegaard.

Mot Watford gjorde Ødegaard som Fabregas i sin tid gjorde så mange ganger:

Styrte The Gunners angrepsspill, dikterte tempoet og sto bak det aller meste Arsenal tok for seg offensivt.

Arsenals andre scoring kunne han imidlertid ikke ta noe av æren for: Da var det Saka som vant ballen høyt og kombinerte med Alexandre Lacazette før han hamret ballen i mål. Ødegaard var igjen involvert da Arsenal scoret sitt tredje.

Da var han tredje sist på ballen etter en mønsterkontring, som endte med en vakker scoring fra Gabriel Martinelli.

Der fortjener også Arsenal-manager Mikel Arteta ros, for han var også involvert.

Ballen gikk ut til innkast og den spanske manageren forlot sin tekniske sone, ga ballen til Saka som kunne sette kjapt i gang. Saka kastet til Cedric som fant Ødegaard.

Han spilte videre til Lacazette som la igjen til Martinelli, som plasserte ballen kontant i hjørnet.

Watford-perle

Men Watford, som kjemper med nebb og klør for å holde seg i Premier League, var på ingen måte ufarlige de heller.

Bare minutter etter Ødegaards scoring utlignet de til 1–1 med en sensasjonell scoring:

Kiko Femenias innlegg fant Cucho Hernandez som kastet seg rundt og saksesparket inn utligningen.

De skapte flere sjanser og kanskje spesielt Emmanuel Dennis burde ha notert seg for scoring. Moussa Sissoko reduserte noen minutter før slutt, og hadde Watford tatt vare på mulighetene sine kunne de fått med seg noe fra kampen.

Arsenal skapte også nok av muligheter og Watford ga dem mye rom, men tre scoringer holdt uansett for Arsenal, som vant oppgjøret 3–2.

Seieren gjør at «The Gunners» passerer Manchester United på tabellen og ligger inne blant topp fire før Manchester-derbyet klokken 17.30.

Arsenal har også i skrivende stund to kamper mindre spilt enn Manchester United, og er sånn sett i førersetet i kampen om den viktige 4. plassen.

