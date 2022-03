Utelukker ikke comeback: – Jeg trøster meg litt med det

FALUN (VG) Therese Johaug (33) ble takket av på Lugnet. Men skal ikke gjøre annet å gå skirenn inntil snøen er smeltet. Hun har det det vondt med å legge skiene på hyllen og klarer ikke å utelukke et comeback.

fullskjerm neste TAKKET AV: Therese Johaug delte seierspallen i distansecupen med Frida Karlsson (til venstre) og Krista Pärmäkoski. 1 av 2 Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

– Den vonde følelsen jeg sitter med her og nå. Therese ikke har lyst til å gi seg, beskriver hun.

– Det er jo lov om noen år hvis en kjenner og føler på det. Jeg trøster jeg litt med det. Men jeg kjenner jo at jeg ikke går inn for det, sier Johaug til VG og andre medier i Falun.

– Det er jo slutt nå, men du vet jo aldri hva som skjer i fremtiden, sier hun etter å ha knust toeren Jonna Sundling med 35 sekunder i sitt siste individuelle renn i verdenscupen.

– Det vet jeg jo ikke, legger hun til.

– Jeg tror det er bare er noe jeg trøster meg med på mine tyngre dager. Jeg går jo for å være ærlig ikke inn for det. Jeg tror det det er en greie jeg har. For jeg er ikke lei her jeg står nå, sier hun.

Therese Johaug ble denne vinteren forlovet med sin mangeårige kjæreste Nils Jakob Hoff. Det er ingen hemmelighet at paret - bosatt i Holmenkollen - har lyst til å stifte familie.

Johaug fortsetter:

– Jeg er ikke lei av å konkurrere, jeg er ikke lei av å trene, og jeg elsker dette livet. Men samtidig sier magefølelsen at det er veldig lurt å gi seg. Jeg har lyst til å gi meg på topp.

Om tre år går VM i Trondheim. Therese Johaug vil være 36 år. Hun hadde sin aller største opplevelse da hun vant VM-gullet på tremila i Oslo-VM for 11 år siden.

– Du har ikke Trondheim i bakhodet?

– Jeg vet ikke helt hva jeg har, jeg. For å være helt ærlig. Jeg har ikke lyst til å gi slipp. Jeg skal aldri si aldri. Men ja ..., svarer hun før hun får spørsmålet om VM i Trondheim er en drøm.

– Ja, klart det er det. Men det er tre år til og mye kan skje på tre år. Og jeg stiller da ikke i et VM uten å være i form. Jeg tenker heller ikke å trene 1200 treningstimer de neste årene. Alt har sin tid og alt har sin slutt. Men en skal heller aldri si aldri om en kjenner og føler på at en har lyst. Det vet en jo ikke.

fullskjerm neste 1 av 11 Foto: Bjorn Steinar Delebekk / VG

Allerede neste helg går hun Birkebeinerrennet. Så kommer NM i Harstad og Reistadløpet før det blir Janteloppet. Johaug bekrefter at hun igjen skal gå Skarverennet på Hardangervidda 23. april.

– Jeg har lyst til å gå de skirennene jeg kan få med meg nå, sier hun med en latter.

Men til slutt kommer våren også for den som ikke har lyst til å slutte med skirenn.

– Det blir et vakum. Spesielt når det blir mai og juni og du er vant til å starte opp igjen treningen. Jeg er forberedt på at det kommer til å bli tøft mentalt. Det kommer til å bli krevende perioder og det kommer til til å bli perioder der jeg kjenner jeg har gjort det riktige.

Hun skal ta litt fri, men satser på å jobbe for sitt eget firma utover i året.

– Jeg er strukturert som person og vil ha noe å gå til. I hvert fall noen ganger i uka vil jeg rett på jobb, beskriver hun.

Johaug brukte ord som «trist» og «fælt» om sin triumfferd. Følelsene var veldig blandede i Falun lørdag.

– Jeg kjenner jo på at det er vanskelig. Avgjørelsen hadde vært lettere om jeg hadde vært skikkelig lei av treningen eller skikkelig lei av å konkurrere eller reise på tur. Men jeg er ikke det, men vet at det er helt riktig å gi seg nå i forhold til Therese om 10 år.

Hun trekker frem at hun har vunnet ni av ni mulige gull på distanserenn i VM og OL etter at hun kom tilbake fra dopingsutestengelsen i 2018.

– I det større bildet: Gjør ett eller to VM-gull meg lykkeligere i fremtiden? Det gjør det jo ikke, svarer Johaug på sitt eget spørsmål.

– Livet byr på mye mer enn langrenn, sier hun.

