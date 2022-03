Én telefon endret alt for Glimt-helten: – Vi ga ham nærmest bort

ALKMAAR/OSLO (VG) Alfons Sampsted (23) forlot svenske Norrköping for knapper og glansbilder. Nå kan helten fra eventyrkvelden i Alkmaar bli bodøværingenes neste store eksport.

EN GIGANT: Alfons Sampsted presenterte seg virkelig for det internasjonale publikumet torsdag kveld. Men veien dit har vært lang.

Under den kulerunde fullmånen lusket Sampsted seg fri som en ensom streifulv på ville veier, senket AZ Alkmaar og ulte av glede med resten av den blodtørstige, gule ulveflokken, som satte tennene i kvartfinalebilletten i Conference League.

Kvelden i Alkmaar i mars 2022 er trolig Sampsteds desiderte høydepunkt i karrieren så langt – og står i sterk kontrast til fotballivet han levde to år tidligere.

Den da 21 år gamle Alfons Sampsted slet tungt i svensk fotball. Utlån til fire ulike klubber i løpet av tre sesonger hjalp heller ikke på.

En telefon fra speider Stig Thorbjørnsen til Aasmund Bjørkan i Bodø/Glimt var det som skulle «kickstarte» karrieren til islendingen, som torsdag sendte Glimt til kvartfinale i Conference League.

Thorbjørnsen, som på den tiden jobbet for Norrköping, sier selv at han ikke så potensialet til Sampsted, men han ville gjerne hjelpe ham videre.

– Han hadde vært hos oss i to eller tre år, men sto helt stille. Han klagde aldri og gjorde alltid drittjobben. Men han kom seg ingen vei. Derfor fikk vi i stand et prøvespill hos Glimt, forteller Thorbjørnsen til VG.

RETT INN PÅ LAGET: Alfons Sampsted imponerte ledelsen i Glimt våren 2020. Siden den gang har pilen bare pekt én vei.

Prøvespillet kulminerte i en treningskamp mot Grorud på Oslos østkant, en kamp Thorbjørnsen selv var til stede på.

– Da så jeg noe jeg ikke hadde sett i Alfons før. En liten blindtest på meg selv var at jeg synes han var fryktelig god, selv om jeg ikke visste hvem han var. Men det gjorde jeg jo.

Én treningskamp ble til en et to ukers langt opphold i Spania sammen med Glimt. Det ble til en treårskontrakt.

– Vi ga ham nærmest bort, påpeker Thorbjørnsen.

Siden den gang har Sampsted tatt enorme steg.

– Han gikk fra å slite på B-laget vårt, til nå å ha vunnet to seriegull og europaspill, både med klubb og landslag. Ingen kunne drømme om dette. Det er en enorm historie. En historie Glimt først og fremst skal ha æren for. Det er dette de kan. De henter stort sett spillere som er reserver andre steder.

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen er dypt imponert over måten Sampsted har blitt en nøkkelbrikke i laget.

– Han kom fra Sverige og vi kan se den utviklingen han har hatt her, sier Knutsen på pressekonferansen etter kampen.

Det var Hugo Vetlesen som slo den målgivende pasningen da det hele ble avgjort mot Alkmaar. Han trodde nesten ikke sine egne øyne da han så hvem som var på andre siden av den målgivende pasningen.

– Jeg så at det var mange i boks. Da var det bare å piske den inn mellom stoppere og keepere. Og så er det Alfons av alle som dukker opp. Jeg tror ikke han har scoret for Glimt en gang. Han er et «islandic beast». Han sa at han ikke var sliten en gang. All kred til ham, sier Vetlesen til Viaplay.

Og for ordens skyld: Scoringen var Sampsteds andre i Glimt-trøyen.

Men hadde ting utspilt seg annerledes for åtte år siden, kunne Sampsted havnet i en annen norsk storklubb. Det var nemlig ikke Thorbjørnsen som hentet Sampsted til Norrköping. Men han forteller om en hittil ukjent historie om islendingen.

– Vi hentet Alfons på prøvespill til Rosenborg da han var 14 eller 15 år gammel. Heller ikke der så vi noe spesielt ved ham. Men det gjorde at jeg ble kjent med ham veldig tidlig. Han er ikke noe naturtalent, men han har havnet på rett sted til rett tid.

Thorbjørnsen sparer ikke på superlativene da han blir bedt om å beskrive Sampsted.

– Jeg vil trekke frem personen vel så mye som spilleren. Det er så morsomt at han lykkes. Alfons har kommet helt fra bunnen til dette.

EUROPAHELT: Islendingen har skrevet seg inn med gullskrift i Bodø/Glimts historie.

Sampsted har kontrakt med Bodø/Glimt ut 2022. Dermed kan han fort forsvinne allerede til sommeren.

– Alfons kan, som veldig mange av de andre, bli solgt til større ligaer. Jeg tør ikke spå hvor og hvordan, men vi har sett på flere av de andre at det kan gå trått. Nå er han et produkt av et system som fungerer ekstremt godt. Men det er naturlig at han får muligheten til å prøve seg i en større liga nå. Jeg har sett veldig mange kamper av ham. Den mot Alkmaar var kanskje den beste.

