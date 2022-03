Dramatisk seier: Bodø/Glimt slo AZ Alkmaar etter sen straffescoring

BODØ (VG) (Bodø/Glimt – AZ Alkmaar 2–1) Det så ut til at Bodø/Glimt skulle mislykkes i å vinne på hjemmebane i Conference League for aller første gang, men så pekte dommeren på straffemerket.

– Jeg var rolig og trygg på at jeg skulle sette den. Jeg hadde ikke bestemt meg før jeg tok sats, men bestemte meg for å skyte hardt. Jeg så ikke for meg at han kom til å ta den, sier matchvinner Ola Solbakken til Viasat om straffen.

I tur og orden har Zorya Luhansk, Roma, CSKA Sofia og Celtic blitt sendt hjem fra Aspmyra med halen mellom beina.

Legger man til kvalikkampene mot Valur, Prishtina og Zalgiris i fjor sommer, må vi tilbake til 2–3-tapet hjemme for Legia Warszawa i Champions League-kvaliken for å finne forrige gang Glimt ikke vant hjemme mot europeisk motstand.

I torsdagens kamp fikk Bodø/Glimt det betydelig tøffere, og det så ut til å ende uavgjort i første akt etter at nederlenderne utlignet Amahl Pellegrinos ledermål.

Men helt på tampen av oppgjøret gikk Glimt-kapteinen Ulrik Saltnes – som kanskje kunne fått straffe tidligere i kampen – ned innenfor sekstenmeteren etter en takling av Pantelis Hatzidiakos, og dommeren dømte straffe.

– Jeg synes han treffer rent på ballen. Det hadde ikke vært straffe med VAR, sier Joacim Jonsson i VGTVs studio.

– Nå fikk vi ikke guds hånd, men guds bein, kanskje, sier legger eksperten til.

Det er ikke VAR i Conference League og dermed ble dommerens avgjørelse stående.

– Glimt er maks heldig, sier Viasat-ekspert Pål André Helland om straffesituasjonen.

Det brydde Ola Solbakken seg fint lite om. Han steg frem og hamret ballen opp i nettet – og dermed leder Bodø/Glimt 2–1 før returoppgjøret i Nederland om én uke.

Solbakken var ikke fornøyd med Glimts prestasjon mot nederlenderne.

– Det er bedre enn før kampen, men det er ekstremt mye å ta tak i. Det er langt ifra en god kamp. Det er helt sinnsyke rom som vi ikke straffer dem for. De gir så mye rom at vi bare kan stikke kniven i dem, sa Solbakken og fortsatte:

– Det er åpne landskap hele veien. Det er dårlig at vi ikke straffer dem. Det blir litt «Hawaii» og vi spiller på deres styrker.

– Jeg føler det er en kamp som bølger veldig. Det er bra intensitet, med to lag som blir urytmiske. Jeg er utrolig glad for at vi klarer å vippe denne kampen. Det er for upresist og leser ikke hvordan vi skal skape overtallet. Prestasjonsmessig burde det vært bedre, mener trener Kjetil Knutsen.

AZ Alkmaar ble på forhånd omtalt som «et av de verste kortene i kortstokken» av Jonsson i VGTVs studio.

Han mente at det velorganiserte og løpsvillige nederlandske laget kunne skape problemer for Glimt – og fikk rett.

Gultrøyene fikk ikke spillet til å sitte slik det har gjort mot andre storlag på Aspmyra, og det var gjestene som noterte seg for kampens første mulighet.

Plutselig ble den greske spissen Vangelis Pavlidis spilt fri alene mot Glimts russiske målvakt Nikita Haikin, som var tilbake fra suspensjon mot Celtic sist, og hørte ballen smelle i stolpen bak ham.

Glimt slapp med skrekken, og var også effektive da de fikk muligheten. En svak pasning fra Glimt-backen Brice Wembangomo førte til at AZ stupte i press, men bommet.

Da ble det store rom å angripe i. Den første bølgen endte med et blokkert skudd, men i bølge nummer to kom Glimt seg rundt på kanten.

En for anledningen glitrende Alfons Sampsted slo et nydelig innlegg til Amahl Pellegrino, som nikket vertene i føringen.

Etter en snau time fikk Bodø/Glimt en enorm dobbeltmulighet. Et flott angrep endte med at Runar Espejord sto nærmest mutters alene seks-syv meter fra mål, men tromsøværingen klarte ikke å overliste Peter Jensen i AZ-buret.

På returen fulgte Amahl Pellegrino opp, men denne gangen kastet Danny De Wit seg inn og blokkerte det som så ut til å være en sikker scoring.

De misbrukte mulighetene straffet seg da AZ kom seg rundt på kanten et kvarter senere. Yukinari Sugawara slo inn og fant innbytteren Zakaria Aboukhlal, som satte inn utligningen.

Bodø/Glimt hang litt i tauene. De samlet laget i en ring umiddelbart etter scoringen – og kanskje knakk de koden for hvordan de skulle vinne kampen.

På tampen avgjorde nemlig Solbakken fra straffemerket, og dermed har Glimt et strålende utgangspunkt før returoppgjøret.

- Det blir er veldig tøff kamp borte, men de tar med seg en serier som er veldig, veldig viktig, på en dårlig dag, sier Ibba Laajab i VGTVs studio.

