Svarer på Johaug-påstand: – Frida Karlsson tar helt feil

Sveriges OL-håp Frida Karlsson (22) uttalte at hun tror Therese Johaug (33) er nervøs etter en lang periode uten konkurranse. Det fnyser landslagstrener Ole Morten Iversen av.

OL-RIVALER: Frida Karlsson og Therese Johaug.

Johaug jakter sitt første individuelle OL-gull og er den største favoritten til distanseøvelsene i Beijing. Men hun har ikke gått konkurranser siden 12. desember i Davos – det betyr halvannen måned uten å måle krefter i løypa.

– Hun er nok litt nervøs over hvor hun står nå. Det bruker å være sånn når man ikke har konkurrert på lenge, sa Karlsson på et pressetreff ifølge Nettavisen.

Karlsson la til at hun trodde Johaug var trygg på planen sin.

Ole Morten Iversen svarte bastant da han ble konfrontert med Karlssons ord.

– Da tror jeg Frida Karlsson tar helt feil. Jeg er helt sikker på at utøverne ikke trenger så mange skirenn for å gå gode skirenn senere. Så lenge du er trygg på at det er god trening som gjør at du går fort på ski, er det mer enn bra nok – og det gjelder for Johaug, sier Iversen.

– Jeg tror Frida kjenner Therese litt for dårlig, konstaterer han.

Til nå i vinter har Karlsson og Johaug servert noen herlige dueller i skiløypa. Før OL står det 2–2 mellom rivalene.

Johaug fikk også spørsmål om Karlssons påstand, og erkjenner at hun er spent på hvor hun står.

– Klart jeg er spent når man er på start i OL. Det tror jeg alle er, uansett om man har konkurrert mye eller lite. Det blir nok nerver, sier Johaug.

På OL-leiren i den italienske høyden i Seiser Alm har hun følt at formen er god.

– Jeg håper hvert fall det. Jeg føler jeg har fått en veldig bra periode, både hjemme og i høyden her, og har forberedt meg optimalt. Men det er vanskelig å si når jeg ikke har fått konkurranser mot andre, så får vi se, sier Johaug.

Hun sto over Tour de Ski, som en av få toppløpere, men hadde planlagt å gå verdenscuphelgen i Frankrike 14–16. januar. Rennene ble avlyst på grunn av pandemien.

Iversen forteller at Johaug har gått to testløp i Seiser Alm som erstatning.

– Therese har vært sterk i hele år, og kanskje bedre trent enn noen gang. Skirennene til nå tror jeg ikke har vært i nærheten av hennes toppform. Hun har hatt noen hardøkter hvor jeg ikke tror det er mange som hadde fulgt henne.

– Jeg kan bekrefte at Therese virker solid og sterk.

Den siste tiden har vært tøff for den norske leiren etter at Heidi Weng, Anne Kjersti Kalvå og Simen Hegstad Krüger fikk påvist coronavirus rett før den planlagte avreise.

OL i Beijing starter med 15-kilometer med skibytte for kvinnene 5. februar. De største favorittene? Therese Johaug og Frida Karlsson.