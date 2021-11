Sist endte alle partiene uavgjort. Nå tror ekspertene på noe helt annet.

DUBAI (VG) Da Magnus Carlsen (30) spilte VM-match sist, i 2018, endte samtlige partier med remis - før avgjørelsen falt i tiebreak med hurtigsjakk. Ekspertene tror ikke det vil skje denne gang.

HÅNDTRYKK: Magnus Carlsen og Jan Nepomnjasjtsjij er normalt sett gode kompiser, men denne høsten har de lagt vennskapet til side for å forberede seg til VM-matchen, som starter fredag.

Nytt i sjakk-VM er det at antall partier er økt fra 12 - som det har vært i samtlige av Carlsens VM-matcher til nå - til 14. Det blir betyr færre hviledager for nordmannen og hans russiske utfordrer Jan Nepomnjasjtsjij (31).

Da Carlsen møtte Sergej Karjakin i 2016, vant de ett parti hver - og verdensmesteren ble kåret i hurtigsjakk. Det måtte til også i 2018, men da endte samtlige 12 klassiske partier mot Fabiano Caruana med remis. 22 av Carlsens siste 24 VM-partier har altså endt uavgjort.

– Jeg blir sjokkert om alle partiene ender uavgjort denne gang, sier Mike Klein, som er sjef for VM-dekningen til chess.com.

– Både Nepos spillestil og det faktum at det nå er utvidet til 14 partier, taler for at det blir flere partier som ender med en vinner enn det vi opplevde sist, sier Klein til VG.

– Vi skal også huske på at Nepomnjasjtsjij er en videogamer. Det er nesten ingen spill der man er fornøyd med status quo. Kanskje påvirker det Nepo også over sjakkbrettet. Jeg er usikker på om han har det i seg å «holde igjen» og vente på en ny sjanse i det neste partiet - om han er i en god posisjon.

Ulrich Stock fra tyske Zeit skal også dekke hele VM-matchen - og håper VM-duellantene vil ha medfølelse med ham:

– Min følelse er at dette ikke kommer til å ta de tre ukene som er satt av til denne matchen. Men kanskje er det bare forhåpningsfull tenkning fra en journalist som måtte skrive om 12 partier på rad med remis sist. Åhhh, Caïssa, sjakkens gudinne - se i nåde til meg!

VGTV-eksperten Jon Ludvig Hammer tror også det kan bli tidlig avgjørelse denne gang:

– Min hypotese er at Magnus kommer til å knuse Nepo. I VM er det mer tenketid enn i noen annen turnering - det taler veldig i Magnus' favør når Nepo er motstanderen. Du kan bli stresset av å spille mot Nepo, fordi han spiller så raskt og ligger langt bedre an på klokka. Men Magnus trenger ikke la seg stresse av Nepo her. Og han er mer enn noen andre kapabel til å straffe unøyaktigheter når russeren spiller så raskt.

– Hva betyr økningen til 14 partier?

– Jeg tror jo flere partier, jo større sjanser for Magnus til å vinne. Det gjør at det blir mindre tilfeldigheter. Men personlig mener jeg at det hadde holdt med 12 partier. Det er mer enn nok til å bevise at du er best.

Leontxo Garcia fra den spanske avisen El Pais er en bestemt herre. Han sier til VG:

– Magnus vinner, uten å trenge tiebreak!

– Hvorfor?

– Fordi Carlsen er et geni. Nepo er en ekstremt sterk spiller, men ikke et geni. Hvis Nepo er tro mot stilen vi kjenner ham, må han ta risiko. Det er borti umulig at han kan slå Carlsen ved å spille teknisk sjakk. Og Nepo er sterkere enn Karjakin og Caruana i hurtigsjakk. Derfor ønsker ikke Carlsen at det skal gå til tiebreak. Derfor er tiebreak veldig lite sannsynlig.

Garcia viser til Caruana-matchen der Carlsen mot slutten var mest opptatt av å presse matchen til tiebreak - i vissheten om at han var klart bedre enn Caruana i «fartsdisiplinene».

Anna Kaljajeva fra det russiske regjeringsorganet Rossiskaja Gazeta er mest opptatt av landsmannen muligheter.

– Jan og jeg er like gamle og møttes faktisk da vi spilte barnesjakk. Siden har våre veier gått i helt ulike retninger, men jeg vet hvor gjerne Jan vil vinne VM-tittelen og hvor mye jobb han har nedlagt de siste årene. Jeg vet at han kommer til å prestere på høyeste nivå her i Dubai og at han har et veldig bra team rundt seg. Så jeg krysser fingrene for Jan! sier den russiske journalisten.

PS: Mens Carlsen spiller for det norske flagget, får Nepomnjasjtsjij ikke lov til å spille for det russiske flagget som følge av WADA-straffen mot Russland. Han spiller med det internasjonale sjakkforbundets flagg.