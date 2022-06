Mot kampvotering: Lanserer ny skipresident-kandidat

Tove Moe Dyrhaug (56) får kamp om vervet som ny president i Norges Skiforbund: Buskerud skikrets lanserer Kristin Vestgren Sæterøy (52) som motkandidat på forbundstinget om en uke.

KAN BLI RØSTES ETTERFØLGER: Kristin Vestgren Sæterøy, her med avtroppende skipresident Erik Røste.

Det får VG bekreftet fra kilder tett på prosessen fredag ettermiddag. Sæterøy har sagt ja til å stille som presidentkandidat.

Valget av ny skipresident finner sted når ski-ledere fra hele landet samles i Molde neste helg. Erik Røste har allerede annonsert at han gir seg etter ti år i sjefsstolen.

Kristin Vestgren Sæterøy er tidligere leder for Holmenkollen skifestival. I dager har hun blant annet en rolle inn mot freestyle i Det internasjonale skiforbundet (FIS), samt i Norges Skiforbund.

VG vet at Buskerud skikrets ikke ønsker seg en heltidsansatt styreleder - gjerne kalt president - slik Erik Røste har opererert siden han tok over vervet for ti år siden.

Røste hadde i 2020 en lønn, samt «andre yteleser» verdt 1,6 millioner kroner i året. Også Oslo skikrets ønsker nå å gjøre endringer på presidentlønnen, slik VG tidligere har omtalt.

Sæterøy trekkes av flere frem som en språkmektig kandidat. Hun snakker flytende engelsk og tysk, i tillegg til noe fransk. 52-åringen har tidligere vært visepresident i skiforbundet, men trakk seg etter å ha fått jobb som leder for Holmenkollen skifestival.

Tove Moe Dyrhaug er best kjent som daglig leder i fotballklubben Rosenborg, men har også styreerfaring fra skiforbundet. Hun er også mor til tidligere langrennsløper Niklas Dyrhaug.

VALGKOMITEENS FAVORITT: Tove Moe Dyrhaug.

For to uker siden ble det kjent at valgkomiteen i skiforbundet mener Dyrhaug er den beste kandidaten til å ta over som ny skipresident.

– Sammen med en engasjert organisasjon er mitt fokus å utvikle skisporten videre og bidra til at vi er best mulig rustet til å møte dagens utfordringer og de som kommer. Vi må bygge på den sterke posisjonen skisporten har i Norge for å sikre mest mulig aktivitet både i topp og bredde, sa hun til VG i mai.

Dyrhaug understreket da at hun ikke er valgt, men foreløpig bare innstilt som ny skipresident.