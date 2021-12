Brann-marerittet et faktum: – Uvirkelig

(Brann – Jerv 4–4 e.e.o., 11–12 etter straffer) Brann spiller i OBOS-ligaen i 2022. I Bergen er supporterne nærmest i sjokk etter nedrykket.

FORTVILELSE: Fra venstre: Anton Skare, Vivi Sandvåg og Ørjan Bordvik.

– Dette er helt grusomt. Det er uvirkelig at Brann skal tape denne kampen. Jeg har rett og slett ikke ord, sier Brann-supporter Anton Skare til VG.

VG var til stede på Fotballpuben i Bergen sentrum onsdag kveld. Puben holdt åpent en siste kveld for å la supporterne ha et sted de kunne se kampen sammen i byen. Flere stamgjester hadde tatt turen, men det var langt fra fullt i det som er et nedstengt uteliv.

Etter en emosjonell berg-og-dalbane, hvor Sivert Heltne Nilsen reddet straffesparkkonkurranse med sin utligning til 4–4 helt, helt på tampen av andre ekstraomgang, endte det likevel i tårer for bergenserne.

Da Robert Taylor misset fra ellevemeteren og Jervs Ibrahim satte sin, ble OBOS-marerittet en realitet for rødtrøyene.

På puben hjemme i Bergen forteller supporterne at de har fryktet nedrykk, men at det nærmest er ufattelig at det faktisk har skjedd, enda en gang.

Vi skal ikke lenger tilbake enn i 2014 for å finne sist Brann tapte i kvalik og måtte ta turen ned en divisjon. Den gangen var det for Brann-nemesis Mjøndalen.

– Jeg har hatt troen hele veien, men samtidig kjent på en frykt for at dette skulle skje. At dette nå skjer, er helt uvirkelig, sier Skare.

Andre på puben finner glede i at Bergen har Norges beste kvinnelag. Neste år spiller nemlig Sandviken som SK Brann.

– Jeg er kjempeskuffet. Heldigvis er det noe som heter SK Brann Kvinner neste år. Nå skal vi støtte guttene slik at vi kommer oss tilbake i Eliteserien. Jeg synes synd på dem. De siste timene har vært grusomme, sier Vivi Sandvåg.

