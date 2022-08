Skeid raser mot Oslo kommune: – Tar f ... meg aldri slutt

NORDRE ÅSEN (VG) Baneproblemene til Skeid har tatt en ny vending etter kraftig nedbør i hovedstaden. Korken på kunstgresset flyter nå fritt i garderoben og utenfor banen.

forrige









fullskjerm neste HOPET SEG OPP: Det nye ifyllet har samlet seg opp på banen. 1 av 6 Foto: Magnus Helle/VG

Publisert Publisert Nå nettopp

– Det tar faen meg aldri slutt. Korken har ført til opphopning av vann som har oversvømt garderobene. Gjørmebad inne i alle sammen, skriver klubbleder Daniel Holmeide Strand på Twitter.

Han svinger pisken mot Oslo kommune.

– Det er ufattelig. Og vi advarte, advarte og advarte. «Jeg har troen» er svaret fra ansvarlig byråd. Det holder nå, melder han.

VG har vært i kontakt med kommunen, som sier at de vil komme med en uttalelse senere tirsdag.

VG har tidligere skrevet om anlegget på Nordre Åsen, som har skapt full krangel mellom fotballklubben Skeid og kommunen.

Mens problemet lenge var at den nye banen ikke ble godkjent på grunn av feil, er det nå splid etter at kunstgressbanen ble fylt med kork. I et brev til kommunen advarte Skeid-lederen tidligere i år mot å fylle banen med noe annet enn sand og gummi.

VG møter Skeids markedskoordinator Espen Gustavsen i kork-kaoset i Oslo.

– Det har regnet, og som kjent flyter kork. Det har ført til at korken legger seg i store hauger på banen. Det er ingenting der det skulle vært, og veldig mye der det ikke skulle vært. I tillegg har garderobene fylt seg med gjørme, fordi kork og kokos tetter all drenering, forklarer han.

– Hvem er ansvarlig?

– Vi har blitt advart av klubber som har samme fyll i kunstgressbanen, og vi har viderebrakt det til kommunen, som har lagt banen og som også har påtvunget oss det fyllet istedenfor gummigranulat, så man skulle tro at det ligger på kommunen.

– For dere har ønsket gummi?

– Vi har vært tydelig på det til kommunen. Vi vil heller gjøre en ordentlig jobb med rensking av granulat på vei ut av banen, med rister og skotørk og hele den biten.

VG oppdaterer saken.

Publisert Publisert: 16. august 2022 11:50